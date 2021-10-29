Силовое оборудование для зала — максимальная прокачка мышц, развитие силы и выносливости

Силовое оборудование является одной из наиболее важных групп спортинвентаря при обустройстве тренажерного зала. И важно купить силовой тренажер, который будет отличаться максимальной надежностью и долговечностью, обеспечивая комфорт и безопасность спортсмену во время выполнения программы. Конечно, одним тренажером не обойтись! Для создания многофункциональной зоны, где будут получать максимум от тренировочного процесса люди с различными целями и любым уровнем физической подготовки, понадобится разное оборудование: мультистанции, брусья, турники, свободные веса и другое.
Профессиональные силовые тренажеры — лучшее решение для развития мышц
Нарастить и укрепить мышечную массу, улучшить выносливость, силу, координацию и ловкость, избавиться от лишнего веса и просто поддерживать здоровье в тонусе — такие задачи решает спортивное оборудование. Почему стоит выбирать тренажеры профессиональные силовые для зала?
Спортинвентарь отличается:
- Надежностью. Конструкция производится из высококачественных материалов, проходит тестирование на каждом этапе производства, что позволяет предложить конечному потребителю продукт, который выдерживает самые интенсивные нагрузки.
- Универсальностью. Преимущество профессиональных силовых тренажеров в их универсальности. В зал приходят люди с разными спортивными целями и уровнем подготовки, поэтому инвентарь продуман до мелочей и легко настраивается под индивидуальные запросы каждого пользователя. И новички, и профессиональные спортсмены на одном агрегате могут достигать желаемого результата.
- Простотой использования. Чем легче в настройках оборудование, тем проще на нем тренироваться. Именно такой инвентарь следует выбирать для создания многофункциональной зоны для занятий спортом.
- Долговечностью. Конструкция рассчитана на стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации, редко выходит из строя, работает плавно и без рывков.
Силовые тренажеры в зал: виды и характеристики
Оборудование можно разделить на три большие категории:
- Под собственным весом. Основная нагрузка при выполнении упражнений — тяжесть собственного тела спортсмена. К данной группе относятся турники, брусья, гиперэкстензии, с помощью которых можно эффективно включить в работу мышцы всего тела.
- Со встроенным весом. Главное преимущество спортинвентаря в универсальности, многофункциональности и минимальной травмоопасности. Грузы, встроенные в конструкцию, обеспечивают необходимый уровень нагрузки и начинающему, и более прокачанному пользователю. С помощью тренажеров со встроенным весом можно выполнять и базовые, и более сложные задачи. Грузоблочные и гидравлические установки, мультистанции помогут проработать нужные группы мышц.
- Силовые тренажеры со свободными весами. Такой тип оборудования позволяет точечно проработать и включить в работу определенную группу мышц с целью увеличения мышечной массы и придания желаемого рельефа. Систематические тренировки со свободными весами способствуют развитию координации, поскольку в процессе спортсмену необходимо не только удерживать вес инвентаря, но также следить за положением своего тела. К данной категории относятся: штанга, гантели, гири.
Силовые тренажеры купить в зал — значит приобрести качественное, надежное и долговечное спортивное оборудование, которому не страшны самые интенсивные нагрузки при максимальном потоке пользователей. Спортинвентарь для тренажерных залов в широком ассортименте представлен в интернет-магазине "prof.interatletika.ua". Приобретайте только качественную спортивную технику проверенных производителей!