Силовое оборудование для зала — максимальная прокачка мышц, развитие силы и выносливости

Силовое оборудование является одной из наиболее важных групп спортинвентаря при обустройстве тренажерного зала. И важно купить силовой тренажер, который будет отличаться максимальной надежностью и долговечностью, обеспечивая комфорт и безопасность спортсмену во время выполнения программы. Конечно, одним тренажером не обойтись! Для создания многофункциональной зоны, где будут получать максимум от тренировочного процесса люди с различными целями и любым уровнем физической подготовки, понадобится разное оборудование: мультистанции, брусья, турники, свободные веса и другое.

Профессиональные силовые тренажеры — лучшее решение для развития мышц

Нарастить и укрепить мышечную массу, улучшить выносливость, силу, координацию и ловкость, избавиться от лишнего веса и просто поддерживать здоровье в тонусе — такие задачи решает спортивное оборудование. Почему стоит выбирать тренажеры профессиональные силовые для зала?

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Спортинвентарь отличается:

Надежностью. Конструкция производится из высококачественных материалов, проходит тестирование на каждом этапе производства, что позволяет предложить конечному потребителю продукт, который выдерживает самые интенсивные нагрузки.

Конструкция производится из высококачественных материалов, проходит тестирование на каждом этапе производства, что позволяет предложить конечному потребителю продукт, который выдерживает самые интенсивные нагрузки. Универсальностью. Преимущество профессиональных силовых тренажеров в их универсальности. В зал приходят люди с разными спортивными целями и уровнем подготовки, поэтому инвентарь продуман до мелочей и легко настраивается под индивидуальные запросы каждого пользователя. И новички, и профессиональные спортсмены на одном агрегате могут достигать желаемого результата.

Преимущество профессиональных силовых тренажеров в их универсальности. В зал приходят люди с разными спортивными целями и уровнем подготовки, поэтому инвентарь продуман до мелочей и легко настраивается под индивидуальные запросы каждого пользователя. И новички, и профессиональные спортсмены на одном агрегате могут достигать желаемого результата. Простотой использования. Чем легче в настройках оборудование, тем проще на нем тренироваться. Именно такой инвентарь следует выбирать для создания многофункциональной зоны для занятий спортом.

Чем легче в настройках оборудование, тем проще на нем тренироваться. Именно такой инвентарь следует выбирать для создания многофункциональной зоны для занятий спортом. Долговечностью. Конструкция рассчитана на стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации, редко выходит из строя, работает плавно и без рывков.

Силовые тренажеры в зал: виды и характеристики

Оборудование можно разделить на три большие категории:

Под собственным весом. Основная нагрузка при выполнении упражнений — тяжесть собственного тела спортсмена. К данной группе относятся турники, брусья, гиперэкстензии, с помощью которых можно эффективно включить в работу мышцы всего тела.

Основная нагрузка при выполнении упражнений — тяжесть собственного тела спортсмена. К данной группе относятся турники, брусья, гиперэкстензии, с помощью которых можно эффективно включить в работу мышцы всего тела. Со встроенным весом. Главное преимущество спортинвентаря в универсальности, многофункциональности и минимальной травмоопасности. Грузы, встроенные в конструкцию, обеспечивают необходимый уровень нагрузки и начинающему, и более прокачанному пользователю. С помощью тренажеров со встроенным весом можно выполнять и базовые, и более сложные задачи. Грузоблочные и гидравлические установки, мультистанции помогут проработать нужные группы мышц.

Главное преимущество спортинвентаря в универсальности, многофункциональности и минимальной травмоопасности. Грузы, встроенные в конструкцию, обеспечивают необходимый уровень нагрузки и начинающему, и более прокачанному пользователю. С помощью тренажеров со встроенным весом можно выполнять и базовые, и более сложные задачи. Грузоблочные и гидравлические установки, мультистанции помогут проработать нужные группы мышц. Силовые тренажеры со свободными весами. Такой тип оборудования позволяет точечно проработать и включить в работу определенную группу мышц с целью увеличения мышечной массы и придания желаемого рельефа. Систематические тренировки со свободными весами способствуют развитию координации, поскольку в процессе спортсмену необходимо не только удерживать вес инвентаря, но также следить за положением своего тела. К данной категории относятся: штанга, гантели, гири.

Силовые тренажеры купить в зал — значит приобрести качественное, надежное и долговечное спортивное оборудование, которому не страшны самые интенсивные нагрузки при максимальном потоке пользователей. Спортинвентарь для тренажерных залов в широком ассортименте представлен в интернет-магазине "prof.interatletika.ua". Приобретайте только качественную спортивную технику проверенных производителей!