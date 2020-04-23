"Сильпо" запустило собственную доставку в 45 городах Украины

Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила собственную доставку товаров в городах, где плохо развиты курьерские службы.

Проект стартовал в 45 городах Украины и в будущем будет охватывать все населенные пункты, в которых есть супермаркеты сети.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выбрать населенный пункт, товар и сделать заказ можно на сайте shop.silpo.ua. Доставка стоит 50 гривен и будет осуществлена ​​в 4-часовой временной промежуток, определенный заказчиком.

"С заботой о гостях мы прежде всего обратили внимание на те 45 городов, в которых сложно сделать заказ нужных продуктов, не выходя из дома, потому что в них малоразвиты курьерские службы. Города-миллионники, такие как Киев, Харьков или Днепр, будут приобщены к доставке чуть позже", — рассказывает директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

Читайте также: Владелец Fozzy Group на четверть увеличил оборот за 2018 год

Все работники, которые собирают заказы, а также курьеры обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами и проходят ежедневный температурный контроль для безопасного осуществления доставки.

Также на сайте "Сильпо" можно сделать онлайн-заказ и осуществить самовывоз из любого супермаркета сети.

Напомним, что сеть супермаркетов "Сильпо" выделила 100 миллионов гривен на покупку оборудования для больниц и "защиты" для медиков.