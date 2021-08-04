Сингапурская IMMCO TRADE обжалует неправомерные действия украинских силовиков и чиновников

Компания IMMCO TRADE PTE. LTD (Сингапур) не намерена уходить из Украины и будет обжаловать неправомерные действия украинских силовиков и чиновников в законном порядке.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы официально заявляем о безосновательности каких-либо претензий к нашей компании по поводу поставок украинского титанового сырья в Крым и на территорию РФ, а также считаем необъективным и ошибочным решение руководства ОГХК о приостановлении сотрудничества с IMMCO TRADE PTE. LTD из-за неправдивых обвинений в наш адрес со стороны отдельных недобросовестных украинских СМИ. Для подобных решений отсутствуют какие-либо объективные основания, поскольку опубликованная ранее в отдельных СМИ информация является ложной, о чем в свое время нами были сделаны соответствующие публичные заявления. За долгие годы работы в Украине у нас никогда не возникало проблем с прохождением процедуры комплаенса контрагентов, подачей гарантийных писем, подтверждением предназначения продукции, внесением финансовых залогов и пр.", — говорится в сообщении компании.

IMMCO TRADE основана в 2008 году в Сингапуре и специализируется на торговле промышленными минералами, химической продукцией, цветными металлами, неметаллическими минеральными продуктами и прочими сырьевыми товарами более чем для 20 различных отраслей промышленности. Ее партнерами, как отмечает пресс-служба, являются крупнейшие индустриальные предприятия азиатских стран. Кроме того, IMMCO TRADE является одним из лидеров рынка торговли титановыми концентратами и представляет интересы поставщиков из Китая, Египта, Пакистана, ЮАР, Индии, Австралии, Мексики, Бразилии, США и Украины.

"По нашему мнению, за подобными решениями руководства ОГХК и попытками дискредитации IMMCO TRADE PTE. LTD в украинских СМИ стоят отдельные недобросовестные сотрудники Государственного бюро расследований Украины, которые сорвали потенциально выгодный для Украины контракт на поставку ильменита в Китай, допустили множество процессуальных нарушений и злоупотреблений в процессе т.н. "оперативно-следственных мероприятий" и нанесли многомиллионные убытки государственной ОГХК, т.е. украинскому государству. Для них голословные нападки на нашу компанию являются попыткой спасения репутации на фоне отсутствия доказательств и реального прогресса в реализации наспех сфабрикованных криминальных производств. Других реальных объяснений решению о приостановке сотрудничества между ОГХК и IMMCO TRADE PTE. LTD, кроме давления со стороны представителей ГБР на руководство Фонда госимущества и менеджмент ОГХК, мы не видим", — утверждают представители компании.

В IMMCO TRADE считают, что и.о. главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов делает большую ошибку, демонстрируя своим решением несамостоятельность в выборе внешнеэкономических партнеров Украины и идя на поводу у тех, кто пытается неправомерно влиять на хозяйственно-экономическую деятельность не только украинских, но и иностранных компаний.

"Более того, законность решения г-на Сомова является сомнительной, поскольку оно не рассматривалось и не принималось коллегиально, не было опубликовано официально, нашей компании не была предоставлена возможность выразить свои возражения и обжаловать его в установленном порядке. Каких-либо официальных документов о приостановке сотрудничества между ОГХК и IMMCO TRADE PTE. LTD, с подробным изложением причин и конкретных претензий в наш адрес нами так и не было получено", — отмечается в заявлении IMMCO TRADE.

В сингапурской компании удручены тем фактом, что решение о разрыве сотрудничества было спровоцировано сомнительными, по их мнению публикациями.

"За долгие годы работы в различных странах мира мы впервые сталкиваемся с тем, что государственному менеджеру такого высокого ранга для принятия столь важного организационного решения достаточно прочитать несколько сомнительных публикаций в Интернет-СМИ и сделать личное заявление в собственной авторской колонке на одном из сайтов", — говорится в заявлении компании.

В целом, проблема заключается не IMMCO TRADE, утверждается в заявлении, а в скрытых мотивах правоохранителей и чиновников. Это, по мнению представителей сингапурского трейдера, подтверждает тот факт, что претензии уже несколько месяцев подряд предъявляются не только IMMCO TRADE PTE. LTD, но и другим крупным представителям азиатских потребителей сырья. Причем делается это по общему шаблону, без предъявления конкретных обвинений, вне рамок официальной компетенции ГБР, с многочисленными процессуальными нарушениями и без решения судебных инстанций.

"Мы считаем, что за атаками на нашу компанию и за попытками устранения с украинского рынка крупных азиатских трейдеров стоят те, кто пытается восстановить коррупционный контроль силовиков за экспортными потоками, кто лоббирует интересы оказавшихся без титанового сырья российских и крымских компаний, а также те, кто не заинтересован в развитии сотрудничества с крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины — Китайской Народной Республикой. Свою позицию и правоту мы постараемся донести не только до внешнеполитического руководства Украины, но и до международных деловых кругов, экспертных ассоциаций и регуляторов", — сообщает пресс-служба.

Тем не менее, IMMCO TRADE не собирается уходить с украинского рынка.

"Мы ответственно заявляем, что, несмотря на возникшие временные трудности и происки недоброжелателей, IMMCO TRADE PTE. LTD не намерена уходить из Украины и будет обжаловать неправомерные действия украинских силовиков и чиновников в законном порядке", — подчеркнули в IMMCO TRADE.