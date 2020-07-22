Системное давление на международных инвесторов может привести к хаосу — эксперт

Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен, считает экономист Александр Охрименко.

"Все табачные компании, на которые оказывается давление — "Бритиш Американ Тобакко", "Филип Моррис", JTI и "Империал Тобакко" — входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. За прошлый год они заплатили более 40 млрд. грн. табачного акциза. Компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест на своих производствах и в смежных бизнесах, обеспечивают десятки миллионов долларов валютной выручки от экспорта из Украины", — говорит эксперт.

Охрименко указывает на то, что в международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов — через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть.

"Напомню, в октябре 2019 г. АМКУ оштрафовал все ведущие международные табачные компании, работающие в Украине, а также компанию "Тедис Украина" на общую сумму 6,5 млрд. грн. — якобы за монополизацию оптовой торговли сигаретами. Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.", — отметил экономист.

Он также напомнил, что в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн.

"Из-за законопроекта №1049 в октябре-ноябре 2019 р. четыре табачные компании были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания "Бритиш Американ Тобакко" тогда даже полностью остановила производство на своей фабрике в Прилуках", — отметил Охрименко.

Он прогнозирует, что текущая ситуация с табачными компаниями может привести к потерям госбюджета от недобора налогов, если табачники поступят так же, как и в 2019 году.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а "В.А.Т. — Прилуки" — на 448,3 млн грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. — Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.