IT и Телеком 60 минут назад

Системный администратор чуть не заблокировал работу одного из судебных госпредприятий

Действия чиновника привели к потере, блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из отделов Департамента централизованного администрирования сетей и системного сопровождения Государственного предприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации Украины (ГП "ИСС" ГСА).

Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник подозревается в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной информационной системы (АИС), что привело к потере, блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации.

Кратко и по делу в Telegram

"В начале 2019 года чиновник… несанкционированно получил доступ к учетной записи другого работника отдела, через который получил удаленный доступ к серверам ГП "ИСС" ГСА Украины, обеспечивающих деятельность АИС "Единая судебная информационно-телекоммуникационная система". Он запустил алгоритм поиска и сканирования внутреннего адреса электронного кабинета, в результате чего вмешался в работу автоматизированной системы.

В дальнейшем, из-за несанкционированного вмешательства в работу указанной автоматизированной системы, чиновник разместил на ее серверах электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор паролей к учетным записям с последующим их сохранением в директории"/tmp". Указанные действия привели к потере, блокированию информации, которая обрабатывается в АИС ЕСИТС, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее хакеры атаковали сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В конце сентября Национальная полиция заявила о взломе своего сайта, из-за чего была опубликована ложная информация о введении чрезвычайной ситуации в Вараше (Кузнецовске) Ровенской области из-за якобы произошедшей аварии на расположенной там АЭС.

В октябре полиция Харьковской области разоблачила организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

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