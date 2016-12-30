Сколько денег "Артемсоль" инвестирует в развитие в следующем году

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) освоило 30 млн гривен инвестиций в развитие в текущем году из общего запланированного объема 115 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Общий объем инвестиций на 2016 год запланирован на уровне 115 млн гривен, но, фактически, "Артемсоль" освоила около 30 млн гривен. Освоение средств затягивается из-за длительных процедур согласования и проектирования проектов модернизации и обновления мощностей. На 2017 год предприятие закладывает примерно такую же сумму инвестиций — 117 млн гривен. К полному освоению этих средств ГП "Артемсоль" будет более подготовлено, нежели в 2016 году", — сообщила пресс-служба, добавив, что на данный момент ожидается подписание финансового плана на 2017 год.

В 2017 году предприятие планирует направить значительные объемы инвестиций на техническое перевооружение и реконструкцию цехов, участков, внедрение передовой техники и технологий, модернизацию горно-технического и технологического оборудования.

Отмечается, что завершить работы по установке фотосепараторов на рудниках планируется в 1-м квартале 2017 года.

Кроме того, предприятие уже провело переговорную процедуру и обсуждение всех условий для заключения контракта на поставки фасовочного оборудования с итальянским производителем BETTI S.R.L.

"Артемсоль" ожидает увеличения продаж пищевой соли на экспорт в результате модернизации производства.

"Новая продукция будет поставляться в том числе и европейским потребителям. Продукция после дополнительной очистки и качественная упаковка будут соответствовать европейским нормам качества. Основные страны, куда будет направляться пищевая продукция, — это Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Сербия и др. На этих рынках предприятие уже присутствует со своей технической продукцией", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что очень важным является также введение в эксплуатацию современных линий по производству соли, затаренной в полиэтиленовый мешок, который в качестве упаковки для технической соли предпочитают в Европе, в отличие от полипропиленового.

Как сообщалос ранее, "Артемсоль" начала установку 3 новых фотосепараторов с целью выпуска очищенной соли, закупка фотосепараторов фирмы TAIHO была проведена в электронной системе ProZorro.

В 2016 году "Артемсоль" начала программу по модернизации рудников с целью выпуска соли высшего сорта в улучшенной упаковке, устранив из каменной соли темные включения природного происхождения.

Предприятие планирует сохранить производство соли на уровне 1,6 млн тонн в 2017 году по сравнению с текущим годом.

"Артемсоль" является крупнейшим предприятием по добыче, переработке и реализации каменной поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы.