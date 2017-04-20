Сколько квартир в регионах можно купить по цене недвижимости в Киеве

Пока в Киеве спрос на жилплощадь медленно оживает, стоимость недвижимости в регионах все еще снижается. Насколько выгодно можно обменять столичные апартаменты на жилье в регионах Украины, выясняли аналитики Krysha.ua.

Приобрести однокомнатную квартиру в Киеве можно как за $18 тыс., так и за $ 230 тыс. Однако если говорить о средних ценах в оживленных районах с развитой инфраструктурой, то за однокомнатную квартиру в новостройке площадью 38 кв. м придется выложить около $32 тыс.

Одесса

В Одессе цены стремятся к уровню столичных. Так, 40 квадратов на улице Маршала Жукова обойдутся в $30 тыс. ($750/кв. м). Переезжая из Киева поближе к морю, можно лишь немного увеличить площадь жилья, но никак не разменяться на два отдельных варианта.

Днепр

В Днепре за квартиру на вторичном рынке площадью 32 квадрата просят $21 тыс. ($580/кв.м). Если сравнивать с Киевом, за две квартиры в столице можно купить три в Днепре.

Харьков

По аналогичному курсу "три по цене двух столичных" есть шансы приобрести жилье и в Харькове.

Ивано-Франковск

Если киевлянам захочется переехать ближе к горным курортам, стоит присмотреться к квартирам в Ивано-Франковске. Цена на местную недвижимость в среднем составляет 375 условных единиц за квадратный метр, что втрое дешевле столицы. Так, за $15 700 можно купить квартиру площадью 42 квадрата в новостройке.

Новая Каховка

Желающим поселиться поближе к югу, следует рассмотреть квартиру в Новой Каховке. Так, апартаменты площадью 102 квадрата в центре городка обойдутся новому владельцу в $18 350, что в 4 раза ниже столичных.