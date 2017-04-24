Сколько стали произведут в Украине в 2017 году — прогноз

Производство стали в Украине по итогам 2017 года может обвалиться до 17-19 млн тонн сообщил директор по маркетингу "Метинвест Холдинг" Роман Курашев в ходе 13-й международной конференции "Экспорт стали и сырья из СНГ".

"На неподконтрольной Украине территории остановились три завода — Алчевский, Енакиевский и Донецкий метзавод. Плюс остановлен Днепровский меткомбинат, который испытывает проблемы с поставками кокса с НКТ. Из-за того, что Украина сократит производство стали по итогам 2017 года, экспорт украинской стали также снизится", — цитирует Курашева портал UAprom.

Согласно его презентации в 2016 году украинский экспорт стали составил 17,3 млн тонн, но в 2017-м этот показатель снизится, судя по всему, до 12-14 млн тонн, если учитывать, что потребление стали в Украине в 2016 году увеличилось до 4,6 млн тонн по сравнению с 3,6 млн тонн в 2015-м.

По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2016 году в Украине было произведено 24,2 млн тонн стали (+6% год к году) и 23,6 млн тонн чугуна (+8% год к году).