Сколько украинцы тратят на занятия спортом

11 июля 2017, 15:10
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В прошлом году фитнес-клубы и традиционные спортивные залы посетило 6 млн украинцев

Сколько украинцы тратят на занятия спортом | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

За 2016 год украинцы потратили на фитнес-услуги 19,7 млрд грн. При этом более 6 млн украинцев занимаются в фитнес-клубах или в традиционных спортивных залах. Из них только 45% людей ходят в крупные сети. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Smart.

"По сравнению с прошлым годом показатель посещения "просел", однако клиенты не перестали тренироваться. Часть рынка перешла в неорганизованный сектор или на самостоятельные тренировки, но не потеряла своего потенциала, — комментирует Светлана Спивакова, руководитель международной сети женских фитнес-клубов FitCurves в Восточной Европе. — Прогнозируя развитие рынка, мы предполагаем, что пик падения на рынке уже прошел, и к концу 2018 мы можем прогнозировать рост на уровне 3-5% посещаемости клубов в Украине".

Таким образом, эксперты прогнозируют, что негативные тенденции рынка уже позади, и готовятся к значительному оживлению.

Отметим, что под данным "Топ-100. Крупнейшие компании сферы услуг" в 2015 году 4,5 млн украинцев посещали специализированные заведения для занятия спортом. Объем рынка фитнес-услуг по итогам 2015 года составлял $156,8 млн, что в 4,3 раза меньше докризисных показателей.

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , спорт , фитнес

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Сколько украинцы тратят на занятия спортом | Потребрынки | Дело
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