Сколько зерна соберет Украина в этом году

Урожай зерновых в Украине в 2017 году может составить 60,2-63 млн тонн, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия.

"По предварительным данным из регионов, прогноз валового сбора зерновых культур в Украине в 2017/2018 МГ в зависимости от погодных условий ожидается на уровне от 60,2 до 63 млн тонн", — сообщается в пресс-релизе ведомства в пятницу.

Согласно сообщению, 4 августа 2017 года в Минагропроде под председательством заместителя министра Елены Ковалевой состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам функционирования рынка зерна.

"Потребность Украины в продовольственном зерне, для кормовых целей и для перерабатывающей промышленности удовлетворяются полностью. Объем экспорта будет превышать объем внутреннего потребления", — сообщила замминистра.

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2017 году на уровне 63,7 млн тонн, при этом соотношение пшеницы 1-3 класса к 4-6 класса составляет 60:40.

В ходе заседания также обсуждались текущие вопросы, в частности, проверок Государственной фискальной службой (ГФС) при возмещении НДС.

Представители ПАО "Укрзализныця" представили участникам заседания автоматизированную систему управления пересылкой пустых вагонов (зерновых), которая уже работает в тестовом режиме с 1 августа текущего года.

В ходе встречи, участников также были ознакомлены с проектом модернизации и совершенствования нормативно-правовых актов, касающихся зерна.

По состоянию на 4 августа в Украине собрано 30,9 млн тонн зерна с 8,2 млн га при средней урожайности 37,4 ц/га. В частности, пшеницы намолочено 22 млн тонн, ячменя — 7,4 млн тонн, ржи — 228 тыс. тонн, овса — 112 тыс. тонн, гороха — 1,1 млн тонн. Кроме этого, собрано 2 млн тонн рапса с 736 тыс. га при средней урожайности 27,4 ц/га.

Как сообщалось, урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн — до 61,09 млн тонн, экспорта — на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн в 2017/2018 маркетинговом году (июль — июнь) за счет снижения показателей по пшенице