SkyUp открывает в мае авиарейсы из Киева в Измир

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 27 мая начинает авиаперелеты из Киева в турецкий город Измир.

Как сообщает издание Avianews, расписание полетов предусматривает авиарейсы три раза в неделю.

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Так, самолет SkyUp будет вылетать из Киева по вторникам и четвергам в 09:55, по воскресеньям в 16:30.

Обратные рейсы из Измира запланированы по вторникам и четвергам на 13:15, по воскресеньям — на 19:50. Время в пути составит 2,5 часа.

В издании напоминают, что Турция разрешает въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19, и сдачу двух ПЦР-тестов.

Один необходим для въезда в Турцию, второй — по возвращению в Украину. Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн.

Анализ по возвращению в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала полеты в кипрский город Ларнака из Киева и Харькова.