Украинский лоукостер SkyUp планирует открыть базу в Одессе. Об этом сообщил совладелец компании Александр Альба на своей странице в Facebook.

"Наша авиакомпания всегда декларировала стремление развивать внутреннее авиасообщение и региональные аэропорты. Мы открыли собственные базы в Харькове, Львове, Запорожье, а также планируем открытие базы в Одессе", — написал Альба.

Авиакомпания поддерживает инициативу Министерства инфраструктуры по введению единой обновленной ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов в размере 396 евро. С июня 2019 года в Украине действует дифференцированная ставка: 210 евро для аэропорта Борисполь и 411 евро для остальных аэропортов.

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"Мы хотим выполнять рейсы в эти регионы и считаем справедливым применение единой ставки для всех аэропортов. Кроме того, важным шагом и поддержкой для региональных аэропортов должна стать разработка программы их развития на государственном уровне", — добавил совладелец SkyUp.

Напомним, с 5 марта 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines приостанавливает выполнение рейсов в Турин — направление, которое находится в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии.