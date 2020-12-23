"Слуги народа" предлагают запретить размещение рекламы вдоль дорог

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще 40 нардепов, из которых 38 из фракции "Слуга народа", предлагают парламенту запретить размещение рекламных носителей вдоль автомобильных дорог.

Соответствующий законопроект №4534 был зарегистрирован в Раде 22 декабря. Им, в частности, предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных нарушениях.

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Его предлагается дополнить новым абзацем статьи 140, согласно которому нарушение запрета размещения рекламных средств на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах влекут наложение штрафа на граждан в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц — в размере 80 таких минимумов.

В законе о рекламе предусмотрено расширить запрет на ее размещение: он будет касаться пространства в пределах полосы отвода автодорог общего пользования и на расстоянии менее 10 м от края такой полосы; в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м от края такой полосы; над проезжей частью автомобильных дорог, а также на расстоянии менее 50 м от пересечения дороги с железнодорожными путями.

Аналогичный запрет предлагается прописать и в законе об автомобильных дорогах.

Как прокомментировал инициативу на своей странице в Facebook сам Стефанчук, в условиях постоянного роста автотранспортных потоков и увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в виде рекламы лишь обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования.

По его мнению, принятие документа будет способствовать уменьшению аварийности на дорогах и повышению безопасности для участников дорожного движения.

Напомним, что это уже не первый законопроект по данному вопросу: 9 ноября в парламент поступила похожая инициатива нардепа от СН Владимира Крейденко. Его проект закона Рада пока не рассматривала. При этом среди авторов нового законопроекта №4534 этого депутата нет.