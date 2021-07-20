"Слуги" Пушкаренко, Забуранна и Трухин пытались блокировать строительную реформу — СМИ

Народные депутаты Арсений Пушкаренко, Леся Забуранна, Александр Трухин и ряд других от "Слуг народа" не голосовали за распределение финансирования Минрегиона на создание Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ) на заседании Комитета по вопросам бюджета ВР на минувшей неделе. Более того, депутат Пушкаренко также угрожал главе комитета подать заявление в ГБР в связи с вынесением этого решения на голосование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на участников заседания.

Новую инспекцию создали постановлением Кабмина в декабре 2020 года. Полноценно орган сможет заработать, когда ведомство наберет хотя бы 30% от сотрудников, а это порядка 200 человек из штатного расписания в более 600 единиц. 7 июля Кабмин принял распоряжение перераспределить средства на функционирование ГИАГ в рамках расходов на функционирование Минрегиона. В 2021 году предполагалось выделить на это порядка 71,5 млн грн. Согласно законодательству, перераспределение финансирования должен согласовать своим решением Комитет ВР по вопросам бюджета, напоминают журналисты.

"Однако когда 14 июля вопрос о выделении денег на ГИАГ был вынесен на голосование, по словам одного из участников заседания, стали происходить странные вещи. Отдельные подробности описал на своей странице в Facebook глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, не голосовали и активно блокировали вопрос финансирования ГИАГ глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования коррупции в ликвидированной ГАСИ Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), а также член комитета Арсений Пушкаренко ("Слуга народа"). По данным участников, не голосовали за вопрос также члены комитета от "слуг" Леся Забуранна, Александр Трухин, Любовь Шпак и ряд других", — говорится в материале.

Позиция Пузийчука по вопросу ГАСИ и ГИАГ в целом понятна, пишет издание. Он в прошлом имел отношение к ряду строительных компаний средней руки и поэтому как непосредственный представитель рынка может вполне быть заинтересованным в максимальном растягивании процесса запуска нового органа.

"Однако сразу несколько участников заседания обратили внимание на неожиданно агрессивное противостояние вопросу финансирования ГИАГ со стороны Арсения Пушкаренко, депутата от "Слуги народа". Когда после первого голосования вопрос не набрал достаточного количества голосов и глава комитета Юрий Аристов поставил его на повторное голосование, Пушкаренко не просто громко выражал свое недовольство "нарушением регламента", но и прямо оскорблял присутствовавшего на заседании Семена Кривоноса как нелегитимно назначенного главу ГИАГ. На второй день, когда голосование все же удалось провести результативно, он активно угрожал Аристову направлением заявления в Государственное бюро расследований о якобы превышении полномочий", — говорится в материале.

Участники заседания отмечают, что ранее ни Пушкаренко, ни также не голосовавшие за решение Леся Забуранна и Александр Трухин вообще не были замечены в заинтересованности строительными вопросами.

Отмечается, что Пушкаренко вместе с Пузийчуком являются ответственными в своих партиях за работу в Житомирской области. В частности, Пушкаренко буквально несколько месяцев назад возглавил Житомирскую областную ячейку партии "Слуга народа".

Другого "слугу", не голосовавшего за перераспределение средств, Александра Трухина, Пушкаренко знает не менее 6 лет по "волонтерской линии". В биографии Пушкаренко на сайте Википедия прямо указано, что в 2014 году он отремонтировал и передал контрразведке СБУ "безоплатно предоставленный фермером Александром Трухиным автомобиль УАЗ".

В результате комитет принял решение без участия указанных депутатов. "Какие еще вопросы, связанные со строительством или архитектурно-градостроительном контролем, захотят заблокировать "слуги" в следующий раз, предстоит выяснить уже в сентябре, когда в Раде будет во втором чтении рассматриваться профильный законопроект", — говорится в статье.

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