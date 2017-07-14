"Смарт-Холдинг" обратится в НАБУ для защиты от правоохранителей

"Смарт-Холдинг" народного депутата Украины Вадима Новинского заявляет о готовности защищать свои активы с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Наше оружие — это открытость: мы готовы предоставлять СМИ и всем заинтересованным сторонам полную и достоверную информацию о событиях вокруг Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ). Мы обязательно обратимся в НАБУ и офис бизнес-омбудсмена с требованием оградить нас от нападок так называемых правоохранителей", — говорится в сообщении пресс-службы "Смарт-Холдинга".

В компании считают арест акций и производственных помещений грубым и необоснованным вмешательством в производственную деятельность судостроительного предприятия, на котором реализуется ряд крупных коммерческих проектов, а также государственный проект строительства первого украинского корвета.

Напомним, что вчера стало известно об аресте 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод", которое входит в "Смарт-Холдинг". Об этом говорится в определении суда от 21 июня 2017 года. Эти акции предприятия распределены между 9 юридическими лицами.

Арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в рамках уголовного производства, открытого в мае 2017 года, которое открыто по заявлению одного из депутатов Верховной Рады Украины (имя не раскрывается).

Другим определением суд наложил арест на все имущество завода.

Уголовное производство, как следует из текста судебного решения, открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, Министерства промышленной политики, ПАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении в 2011 году изменений в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод".

Такие изменения, по мнению следствия, привели к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн, "что вызвало тяжкие последствия в виде убытков государству", а также умышленного доведения до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия.

В "Смарт-Холдинге" отрицают такие обвинения, заявив, что объем инвестиционных обязательств в целом не уменьшался, а по ряду пунктов договора (выплаты в Пенсионный фонд Украины и бюджеты разных уровней) был увеличен. "Все эти обязательства выполнены, о чем подписаны соответствующие протоколы и Акт итоговой проверки. В Акте, кроме прочего, указано, что согласно Договору стоимостный объем инвестиций в результате должен был составить 80 млн грн (свыше $10 млн по курсу НБУ на тот момент), а фактически составил 88 млн грн (свыше $11 млн). Т. е. Генеральная прокуратура тенденциозно трактует ряд изменений в пункты Договора, при этом ее заключения совершенно не обоснованы и строятся на домыслах", — говорится в сообщении.

Основная претензия ГПУ относится к изменению прогнозных объемов производства. Однако объективно объемы производства коррелировались в соответствии с мировой конъюнктурой, реальной ситуацией в экономике Украины и при согласии всех сторон Договора.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства является Балаклавское рудоуправление (БРУ), которое также принадлежит Новинскому.

Судостроительный бизнес Смарт холдинга объединяет компания Smart Maritime Group. SMG управляет Черноморским судостроительным заводом, Херсонским судостроительным заводом, Николаевским машиностроительным заводом и терминальным комплексом "Очаков". Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.