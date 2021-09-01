Смартфон с гибким экраном — идеальный гаджет для цифровых кочевников

Коронавирусная пандемия трансформировала привычные представления о ведении бизнеса. Сотни тысяч людей оценили удобство удаленной работы. Вынужденная карантинная мера оказалась отличной альтернативой традиционному офису. Дальше — больше. Зачем работать из дома, если можно это делать, лежа на пляже или сидя в парижском кафе? Упростить рабочий процесс помогут смартфоны с гибким экраном.

Оказалось, чтобы выполнять работу, не нужно пять дней в неделю сидеть привязанным к офисному креслу. И совсем не обязательно жить от зарплаты до зарплаты и брать онлайн-кредиты, чтобы путешествовать. СМИ и эксперты заговорили о феномене digital nomad (цифрового кочевника) — человека, который ведет мобильный образ жизни и работает из любой точки на карте. Также названы 150 городов мира, идеальных для совмещения работы и отдыха.

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Составители рейтинга Holidu Workation Index опирались на данные восьми источников, в числе которых Tripadvisor и BestCities, и рассмотрели множество параметров: ежемесячную стоимость аренды квартиры с одной спальней, цену еды и напитков, количество солнечных часов. Одним из приоритетных факторов являлась скорость и доступность Wi-Fi. Лучшим городом признали Бангкок (Таиланд), на втором месте расположился индийский Дели, третьим в рейтинге стал Лиссабон (Португалия). Киев занял 29 место, опередив Лос-Анджелес.

Для комфортной работы сегодня нужен доступ к интернету и гаджет, который занимает минимум места. Причем необязательно везти с собой за границу ноутбук или пытаться рассмотреть крошечные цифры на 5-дюймовом экране телефона. Современный рынок предлагает мобильные устройства, совмещающие компактность и производительность.

Инновационные модели

Пару лет назад на выставке CES2019 дебютировал прототип смартфона с гибким экраном Royole FlexPai. С тех пор производители усовершенствовали концепцию и предложили девайсы с дисплеем десятидюймового планшета и функционалом игрового ноутбука. Складные модели дороже обычных телефонов, но обращение в "Укркредит" поможет решить проблему. Лидируют на рынке Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip, OPPO X 2021 с пластиковым рулонным дисплеем, Motorola Razr, Huawei Mate Xs и Xiaomi Mi Mix Fold.

Главным препятствием для глобальной экспансии смартфонов с гибким дисплеем эксперты называют высокую стоимость. Но события последнего года показывают, что премиальные технологии, обкатанные на флагманских моделях, находят воплощение в среднеценовом сегменте. По мнению аналитиков Counterpoint Research, складные смартфоны из нишевых продуктов переходят в категорию популярных имиджевых гаджетов массового спроса. За последний год продажи складных смартфонов выросли втрое, а в 2023-м ожидается 10-кратный рост.

Скептики, которые предрекали гибким экранам удел выставочных прототипов, уже не так категоричны. Складные дисплеи с блеском выдерживают сотни тысяч сгибаний и перепады температуры. Цифровые гиганты, такие как YouTube, Google Duo и Microsoft Teams, оптимизируют и создают новые приложения специально под складные гаджеты.

Эпоха диджитализации диктует новые правила — пользователям нужен качественный медиаконтент, скорость и удобство. К счастью, индустрия высоких технологий преподносит сюрприз за сюрпризом, полностью меняя представление о привычных вещах.