Смертельный вирус АЧС выявили еще в двух регионах

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала вспышки заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской и Закарпатской областях. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

"В соответствии с оперативной информацией главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области 27 декабря, в личном подсобном хозяйстве в селе Петродолинское Овидиопольского района зарегистрирован падеж свиньи", — сказано в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования проб материалов установили диагноз АЧС.

Кроме того, на территории подсобного хозяйства отельно-развлекательного комплекса "Черная гора" (Виноградов, Закарпатская область) выявлены 3 трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах.

В данном случае также был установлен диагноз АЧС.

В очагах заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения АЧС.

Как сообщалось ранее, Госпродпотребслужба намерена усилить меры по борьбе с распространением вируса африканской чумы свиней.

Молдова запретила ввоз свиней, мяса и кормов из Украины из-за АЧС.

Также Беларусь запретила ввоз свинины и кормов из ряда областей Украины из-за АЧС.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования противоэпизоотических мероприятий почти в 2 раза до 113,657 млн гривен.