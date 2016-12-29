Смертельный вирус АЧС выявили еще в двух регионах

29 декабря 2016, 12:49
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Госпродпотребслужба зафиксировала вирус африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской и Закарпатской областях

Смертельный вирус АЧС выявили еще в двух регионах | Рынки | Дело Увеличить картинку

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала вспышки заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской и Закарпатской областях. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

"В соответствии с оперативной информацией главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области 27 декабря, в личном подсобном хозяйстве в селе Петродолинское Овидиопольского района зарегистрирован падеж свиньи", — сказано в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования проб материалов установили диагноз АЧС.
Кроме того, на территории подсобного хозяйства отельно-развлекательного комплекса "Черная гора" (Виноградов, Закарпатская область) выявлены 3 трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах.

В данном случае также был установлен диагноз АЧС.

В очагах заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения АЧС.

Как сообщалось ранее, Госпродпотребслужба намерена усилить меры по борьбе с распространением вируса африканской чумы свиней.
Молдова запретила ввоз свиней, мяса и кормов из Украины из-за АЧС.
Также Беларусь запретила ввоз свинины и кормов из ряда областей Украины из-за АЧС.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования противоэпизоотических мероприятий почти в 2 раза до 113,657 млн гривен.

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Теги: апк, ачс, свиноводство

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Смертельный вирус АЧС выявили еще в двух регионах | Рынки | Дело
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