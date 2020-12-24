СМИ: После успеха "Большой стройки-2020" Укравтодор переходит к долгосрочным проектам

В следующие несколько лет протяженность бетонных дорог в Украине существенно увеличится, так как для них практически не нужно использовать импортные составляющие, все расходные материалы в состоянии поставлять украинские цементные заводы. Инвестиции в это направление, по планам Укравтодора, в ближайшие несколько лет составят 35 млрд гривен. Что еще планирует сделать Укравтодор в ближайшее время и с какими показателями ведомство закончило 2020 год, рассказывается в материале РБК-Украина.

Еще один мегапроект Укравтодора касается развития приграничных территорий, пишет издание. "В ремонт 600 км приграничных дорог и строительство более 30 КПП инвестируют 12,6 млрд гривен".

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Также сообщается, что в следующем году будет начато строительство дороги к Одесскому морскому торговому порту, объездной дороги Киева и нового моста в Кременчуге Полтавской области.

А для ремонта 275 км трассы Киев-Одесса и строительства 24 км северного обхода Львова Укравтодор уже подписал с ЕБРР соглашение о выделении 450 млн евро.

В следующем году продолжится также восстановление мостов. "В Укравтодоре провели экспертизу примерно трети от всей численности и оказалось, что украинские мосты не просто "устали" — в исправном состоянии только 2%. Поэтому за следующие 5 лет намерены реконструировать 1 385 наиболее изношенных", — сообщает подробности издание.

Глава Укравтодора Александр Кубраков считает, что для эффективного восстановления инфраструктуры Украины необходимо долгосрочное планирование и инвестиции: "Мы зависим от уровня финансирования на последующие годы, потому что амбициозные вещи не реализуются за 1-2 года — они должны быть ритмично профинансированы на 2-3 года, тогда можно достигать результатов".

Об увеличении планов на следующие годы Укравтодору дают основание говорить успехи "Великого будівництва" в 2020 году. По оценкам экономистов, как пишет РБК-Украина, именно государственные инвестиции в инфраструктурные проекты позволили не допустить значительного снижения реального ВВП в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как говорится в публикации, в четвертом квартале снижение ВВП уменьшилось до уровня 3,7%. При этом удельный вес "Великого будівництва" в ВВП страны к IV кварталу вырос до 10%.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в 2020 году Укравтодор восстановил 10% всей инфраструктуры государственных дорог.