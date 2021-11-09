Бизнес 20 минут назад

СМИ: Приватизация и выход на азиатские рынки избавит ОГХК от коррупции

В Украине достаточно много людей, которые заинтересованы в дальнейшем поддержании иллюзии, будто бы "Крымский Титан" и российская "ВСМПО-Ависма" являются незаменимыми партнерами для ОГХК

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Зависимость ОГХК от "Крымского Титана" Д. Фирташа и российской "ВСМПО-Ависма" в качестве основных потребителей украинского титаносодержащего минерального сырья является искусственной и сильно преувеличенной.

Об этом пишет в своей редакционной статье издание "Минпром".

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По словам журналистов, в Украине достаточно много людей, которые заинтересованы в дальнейшем поддержании иллюзии, будто бы "Крымский Титан" и российская "ВСМПО-Ависма" являются незаменимыми партнерами для ОГХК. Возможно, нечто подобное обсуждается на встречах с главным переговорщиком Group DF — Дмитрием Торнером во время его посещений Офиса президента. Однако такой безальтернативности давно уже не существует, что доказано успешными сделками и поставками ильменита на рынки Китая, Японии, Индии, Западной Европы и США, где находятся самые крупные мощности по его переработке в титановый пигмент, титановый шлак и синтетический рутил.

Китайские потребители титанового концентрата, скорее, вопреки, чем благодаря стараниям украинских чиновников уже сегодня официально признаны вторым по значимости географическим направлением отгрузок ОГХК. И если бы не противодействие освоению рынков Китая, Японии и США со стороны представителей отечественных правоохранительных органов, то эта статистика была бы еще более убедительной, отмечает издание.

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За прошедшие годы у властей хватило воли разобраться с российскими агентами, пророссийскими пропагандистами и политиками, но при этом почему-то не было доведено до конца ни одно расследование отгрузок ильменита в обход санкций такими структурами, как ITS (International Trade & Sourcing) , Defessa Trans F.Z.E, "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH", Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG"  и др.

Отмечается также, что украинских силовиков почему-то не заинтересовали теневые поставки сырья Междуреченского ГОКа "Крымскому титану" через порт Роттердама, а также регулярные поставки концентратов производства Демуринского ГОКа (принадлежит российскому миллиардеру М. Шелкову) все той же "ВСМПО-Ависма" (где М. Шелков является членом совета директоров). В обоих случаях поставки осуществлялись через скандально известную австрийскую контору "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH", зарегистрированную на жену экс-топ-менеджера ОГХК Ю. Перцева.

На фоне подобной бездеятельности необоснованные срывы представителями СБУ и ГБР отправок ильменита в Китай, Японию и США вызывают чем дальше, тем больше коррупционных подозрений и всевозможных вопросов.

По мнению авторов статьи, необходимо завершить уже начатые расследования в отношении экс-ТОП-менеджеров госкомпании Журило-Перцева, объявить мораторий на вмешательство правоохранителей в деятельность ОГХК, а также провести прозрачную приватизацию предприятия, которая разрушит многолетние коррупционные сети и позволит новым собственникам проводить самостоятельную экспортную политику.

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