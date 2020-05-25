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АПК 50 минут назад

СМИ рассказали, как "квоты Фирташа" кормят весь состав Минэкономики

Аграрии забили тревогу: квотирование физических объемов импорта укрепит монополию Group DF Дмитрия Фирташа на рынке и взвинтит цены на удобрения для сельхозпроизводителей

Иллюстрация: pixabay.com Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

Минэкономики в лице Межведомственной комиссии по международной торговле в срочном порядке планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из других стран. Об этом идет речь в публикации издания "Цензор.нет". 

В ответ на это, пишет издание, аграрии забили тревогу: квотирование физических объемов импорта укрепит монополию Group DF Дмитрия Фирташа на рынке и взвинтит цены на удобрения для сельхозпроизводителей.

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Так, комиссия предлагает ввести ограничения сроком на 3 года для азотных, азотно-фосфорных и комплексных трехкомпонентных удобрений, импортируемых из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран.

"Ограничение европейского импорта спровоцирует удорожание продукции, ее дефицит, ручное управление рынок и коррупцию", — говорится в статье. 

В свою очередь, Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заявил, что "вмешательство в рынок удобрений будет минимальным". Такое решение защитит национального производителя и сбалансирует рынок минеральных удобрений. Но, к сожалению, Качка не сообщает, насколько оно дестабилизирует работу агропроизводителей как поставит интересы одного производителя-монополиста против интересов 40 тысяч фермеров, пишут журналисты. 

Свою позицию ведомство объясняет ростом импорта, который негативно сказывается на работе украинских производителей удобрений. Однако цифры говорят об обратном. С начала года в Украине резко выросло производство минудобрений. По данным информационного агентства Инфоиндустрия, выпуск всех основных азотных удобрений вырос на 77 − 87%. Такая тенденция сохранилась и в І-м квартале 2020 года. Рост объемов производства аммиака составил 67%, удобрений − более 30%. Заводы группы компаний Дмитрия Фирташа запустили производственные участки, которые простаивали не один год, и работают они рентабельно: их конкуренты из Европы имея те же цены на газ, везут к нам удобрения, тратятся на перевозку, импортные пошлины (5-6%) и считают при этом украинский рынок очень выгодным.

Производимые заводами Group DF удобрения на внутреннем рынке гораздо дороже, чем на экспорте. Так, экспортная тонна того же карбамида в среднем на 30% дешевле, чем в Украине. Иногда эта разница достигала 50%. Лишенные альтернативы фермеры переплачивали годами. Ситуация изменилась в 2014 году после либерализации рынка. В Украину зашли импортные удобрения, а вместе с ними — конкуренция и адекватное ценообразование. Однако похоже, что сейчас систему решили откатить назад и поставить интересы монополиста Фирташа выше интересов 40 тысяч фермеров.

Как пишет издание, скандальную инициативу Межведомственной комиссии прокомментировали все, кроме главного — главы комиссии и по совместительству министра экономики Игоря Петрашко. Однако в этой ситуации молчание красноречивее любых заявлений. До Кабмина Петрашко 7 лет руководил агрохолдингом и как никто понимает последствия от введения квот. Еще вчера он заявлял о всесторонней поддержке аграриев со стороны министерства, Офиса президента и СНБО, а сегодня — поставил под удар всю отрасль в угоду монополии.

"Пытаясь балансировать между ослабленной пандемией аграрной сферой и химическими монополистами, Минэкономики все заметнее кренится в сторону последних. Кренится настолько очевидно, что не оставляет сомнений в умысле. И пока оно не докажет обратного, кажется, Фирташ щедро набивает карманы чиновников в надежде с лихвой покрыть расходы за счет фермеров", — говорится в публикации. 

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