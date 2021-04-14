Недвижимость 8 минут назад

Снесенный дом Уткина возле ж/д вокзала в Киеве не имел статуса памятника

В строительной компании настаивают, что все документы у них в порядке

Фото: прокуратура Киева Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Доходный дом Уткина, который недавно снесли на улице Симона Петлюры 29, -  не имел охранного статуса памятника архитектуры.

Об этом сообщила советница руководителя Департамента охраны культурного наследия Ирина Золотар, сообщает Громадське радіо.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что компания получила градостроительные условия и ограничения на реконструкцию административного здания под гостиницу и проект получил положительное заключение экспертизы, а ГАСИ зарегистрировала сообщение о начале выполнения подготовительных работ.

Земельный участок, на котором находился дом, был отдан в аренду на 25 лет в 2003 году. В 2018 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал Градостроительные условия и ограничения, согласно которым стройка на данном участке возможна в соответствии с действующим законодательством. В строительной компании заявили, что все документы в порядке и готовы к любой проверке.

Напомним, после снова дома Уткина в СМИ разгорелся скандал в СМИ. Киевская городская прокуратура, по данному факту 10 апреля открыла производство по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство).

 

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