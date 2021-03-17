Потребрынки 1 час назад

Сьогодні Верховна Рада розгляне поступове підвищення акцизу на ТВЕНи

Більш поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже підтримали Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців та Федерація роботодавців України

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

У середу, 17 березня, Верховна Рада розгляне податковий законопроект №4278, а також поправку №55 до нього, яка передбачає більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це йдеться у порядку денному Верховної Раді.

Кратко и по делу в Telegram

Нагадаємо, наприкінці лютого парламентський Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики підтримав поправку щодо більш врівноваженого і поступового підвищення акцизу на ТВЕНи. Замість раніше прийнятого підвищення на 320% було запропоновано підвищити акцизи на 200% плюс по 30% щороку.

Читайте также:
Радикальне підвищення акцизів на ТВЕНи суперечить практиці ЄС і є контпродуктивним — ІСЕТ

Цю поправку вже підтримали низка провідних бізнес-асоціацій України.

"Поступове підвищення ставок акцизу відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", — пояснює президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

У свою чергу, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

"Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим," — заявила Ганна Дерев’янко.

"Більш поступове підвищення акцизу сприятиме інвестиційній привабливості України", — впевнена виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

За розрахунками Федерації роботодавців України, реалізація прийнятої комітетом поправки №55 збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕНи у 2021 році на 2,6 млрд грн.

 "Запропонований Комітетом темп підвищення ставки акцизу стримуватиме зростання нелегального ринку ТВЕНів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, яке призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання", — зазначає директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Більш поступове підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в провідних профільних науково-експертних установах України.

Зокрема, за підрахунками Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 років забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж "шоковий" сценарій".

У свою чергу, в Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що у разі шокового підвищення акцизу на ТВЕНИ (відразу на 320%) український акциз буде майже вдвічі вищим, ніж акциз на ТВЕНи в Словаччині, Чехії, Словенії та Румунії. А також приблизно в півтора рази вищим, ніж акциз в Данії і Австрії.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Маруся Зверобой заявила о снятии кандидатуры на довыборах депутата Рады
Маруся Зверобой заявила о снятии кандидатуры на довыборах депутата Рады
Рада направила в КСУ законопроект об изменениях Конституции по назначению глав НАБУ и ГБР
Рада направила в КСУ законопроект об изменениях Конституции по назначению глав НАБУ и ГБР
СБУ провела обыски в Раде, СНБО и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях
СБУ провела обыски в Раде, СНБО и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минобразования рекомендовало продлить весенние каникулы в школах

  3. Для внесения в красную зону карантина рассматривают Киев и еще две области — Степанов

  4. Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" за месяц подскочили на более чем 4 пункта — опрос

  5. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Украины (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...