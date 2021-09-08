Solarisbank запускает технологический хаб в Украине

Ведущая европейская BaaS-платформа (Bank-as-a-Service) Solarisbank со штаб-квартирой в Берлине открыла новый технологический центр в Украине. Как говорится в сообщении компании, сейчас она нанимает персонал в команду Solaris Tech Solarisbank.

Возглавил его Думитру Кондря, ранее работавший на руководящих должностях в ведущих украинских IT-компаниях, включая IDEXX, Ning и Carbook.

"Solarisbank работает над созданием экосистемы, в которой финансовые услуги полностью синхронизируются с повседневной жизнью. Будучи технологической компанией с немецкой банковской лицензией, Solarisbank позволяет другим компаниям предоставлять свои собственные финансовые услуги, используя простые API", — отмечается в нем.

Сегодня в Solarisbank работают более 450 сотрудников из более чем 60 стран. Как отметил технический директор компании Хима Мандали, за последние полтора года команда проекта выросла втрое.

"Чтобы способствовать быстрому росту, сохранив при этом высочайший уровень качества и экспертизы, мы перешли на удаленный режим работы, что позволило нашим командам нанимать сотрудников со всего мира. Мы считаем, что украинский рынок обеспечивает идеальные условия для развития нашей технической команды, и мы гордимся тем, что в новом центре Solaris Tech уже работают 50 коллег из Украины", — подчеркнул он.

Расширить свое присутствие в Украине и создать специализированный технологический центр Solarisbank решил, в частности, из-за развитости украинской IT-экосистемы.

Отмечается, что согласно отчету IT-компании Beetroot, сейчас в Украине насчитывается более 200 тысяч разработчиков программного обеспечения, и ожидается, что к 2025 году их число достигнет 250 тысяч. А согласно государственному обзору технологической экосистемы, в Украине работают 1142 продуктовые компании и 858 поставщиков IT-услуг.

"Это позволит привлечь в команду еще большее число локальных специалистов из кадрового резерва Украины. Украинские инженеры вносят свой вклад в разработку всей продуктовой и технологической платформы Solarisbank и составляют неотъемлемую часть общей команды. В ближайшем будущем Solarisbank планирует и дальше расширять свое локальное присутствие", — отметили в компании.

На данный момент Solarisbank набирает в команду украинского хаба инженеров по всей продуктовой и технологической разработке. Открыты вакансии по направлениям AWS Cloud Software Development, а также Java, Ruby Golang и Elixir.