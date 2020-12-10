Промышленность 5 минут назад

Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года

В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли

Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года

АО "Объединенная горно-химическая компания" планирует дважды в 2021 году провести повышение зарплат всем сотрудникам компании, начиная с января следующего года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОГХК.

Кратко и по делу в Telegram

Причинами указанного решения стали рост финансовых показателей ОГХК в текущем году, а также последовательная политика правления компании, направленная на соблюдение всех социальных гарантий для работников в условиях экономического спада и пандемии COVID-19.

Читайте также:
Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен

"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективного договора, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", — заявил врио главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Таким образом, на предприятиях АО "Объединенная горно-химическая компания" пройдет уже второе повышение зарплат за последние пять месяцев. В августе 2020 года компания увеличила зарплаты сотрудникам Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК на 20%.

Ожидается, что показатель чистой прибыли ОГХК в 2020 году превысит прошлогодний результат в 6 раз и составит 600 млн гривен.

АО "Объединенная горно-химическая компания" управляет активами Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК и считается одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен
Прибыль государственной ОГХК до конца года составит почти 600 млн гривен
СБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым — СМИ
СБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым — СМИ
Право приоритетного выкупа госдоли ЗТМК остается у частного акционера, — заявление TTL
Право приоритетного выкупа госдоли ЗТМК остается у частного акционера, — заявление TTL
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине началась вторая волна безработицы

  3. Фондовый рынок: стало известно, какие акции скупают украинские биржевые инвесторы

  4. 19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте

  5. Петр Михайлишин из "Эпицентр К" о том, как сохранить лидерство и расти дальше

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...