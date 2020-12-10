Сотрудники ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021 года

АО "Объединенная горно-химическая компания" планирует дважды в 2021 году провести повышение зарплат всем сотрудникам компании, начиная с января следующего года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОГХК.

Причинами указанного решения стали рост финансовых показателей ОГХК в текущем году, а также последовательная политика правления компании, направленная на соблюдение всех социальных гарантий для работников в условиях экономического спада и пандемии COVID-19.

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"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективного договора, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", — заявил врио главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Таким образом, на предприятиях АО "Объединенная горно-химическая компания" пройдет уже второе повышение зарплат за последние пять месяцев. В августе 2020 года компания увеличила зарплаты сотрудникам Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК на 20%.

Ожидается, что показатель чистой прибыли ОГХК в 2020 году превысит прошлогодний результат в 6 раз и составит 600 млн гривен.

АО "Объединенная горно-химическая компания" управляет активами Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК и считается одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.