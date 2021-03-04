Транспорт 2 часа назад

Сотрудники СБУ обыскали "Украинское Дунайское пароходство"

Обыски проводились на основании решения Приморского районного суда города Одессы

Фото: Facebook/УДП Фото: Facebook/УДП
Фото: Facebook/УДП

3 марта 2021 года сотрудники управления СБУ Одесской области провели обыски на предприятии Украинское Дунайское пароходство (УДП) в связи с расследованием дела о дочерней компании BSC Business Shipping Company.

Как сообщает в Facebook пресс-служба УДП, обыски проводились на основании решения Приморского районного суда города Одессы.

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В УДП отмечают, что Украинское Дунайское пароходство создало все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, а сотрудники компании предоставили всю запрашиваемую информацию.

В то же время в УДП заявили, что "подобные действия представителей СБУ выглядят преувеличенными и нецелесообразными".

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"Кроме того, действия правоохранителей делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров, подрывают микроклимат внутри компании, препятствуют работе, негативно влияют на деловую репутацию и имидж предприятия, а также наносят материальный ущерб пароходству, что в свою очередь уже  делает невозможным выплату заработных плат сотрудникам и морякам", — говорится в сообщении.

В ближайшее время УДП планирует обратиться в Кабинет министров, Министерство инфраструктуры, Офис Президента Украины и центральное руководства СБУ для поиска цивилизованных путей сотрудничества.

Как известно, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" проводит речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.

Напомним, в начале октября 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со Службой безопасности Украины провели обыски по делу об отчуждении принадлежавших ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) 32 барж, которые впоследствии были вывезены за рубеж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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