Создательнице одной из самых громких стартап-афер — медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс грозит до 20 лет тюрьмы

Основательницу медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс присяжные признали виновной по 4 из 11 обвинений, каждое из которых предполагает 20 лет тюрьмы. Это уникальная ситуация, так как очень редко в мошенничестве обвиняют руководителей технологических компаний, а приговоры выносят еще реже. Холмс не собирается сдаваться, ожидается, что она подаст апелляцию.

Присяжные признали основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной по 4 из 11 пунктов обвинения в мошенничестве, сообщает New York Times.

В том числе ее обвинили в банковском мошенничестве и заговоре с целью обмана инвесторов компании для привлечения денег.

В то же время присяжные признали, что Элизабет Холмс невиновна по пунктам обвинения, которые касаются обмана пользователей.

А еще по трем пунктам они не смогли принять никакого решения, и это будет рассматривать другой состав присяжных. На этих дополнительных слушаниях, которые планируют провести на следующей неделе, будет объявлен окончательный приговор.

Ожидается, что основательница Theranos подаст апелляцию.

Каждый из пунктов, по которым обвинили Холмс, предполагает наказание до 20 лет лишения свободы, и, вероятнее всего, эти сроки предпринимательница будет отбывать в тюрьме одновременно, пишет New York Times.