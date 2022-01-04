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Создательнице одной из самых громких стартап-афер — медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс грозит до 20 лет тюрьмы
Основательницу медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс присяжные признали виновной по 4 из 11 обвинений, каждое из которых предполагает 20 лет тюрьмы. Это уникальная ситуация, так как очень редко в мошенничестве обвиняют руководителей технологических компаний, а приговоры выносят еще реже. Холмс не собирается сдаваться, ожидается, что она подаст апелляцию.
Присяжные признали основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной по 4 из 11 пунктов обвинения в мошенничестве, сообщает New York Times.
В том числе ее обвинили в банковском мошенничестве и заговоре с целью обмана инвесторов компании для привлечения денег.
В то же время присяжные признали, что Элизабет Холмс невиновна по пунктам обвинения, которые касаются обмана пользователей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
А еще по трем пунктам они не смогли принять никакого решения, и это будет рассматривать другой состав присяжных. На этих дополнительных слушаниях, которые планируют провести на следующей неделе, будет объявлен окончательный приговор.
Ожидается, что основательница Theranos подаст апелляцию.
Каждый из пунктов, по которым обвинили Холмс, предполагает наказание до 20 лет лишения свободы, и, вероятнее всего, эти сроки предпринимательница будет отбывать в тюрьме одновременно, пишет New York Times.
Элизабет Холмс основала стартап Theranos в 2003 году. Компания обещала выпускать устройство, которое может проводить мгновенный анализ по крови из пальца. Стремительный взлет Холмс к предпринимательской славе начался в 2010-х, когда она получила сотни миллионов инвестиций.
К 2014 году Theranos оценивали в $9 млрд. Но в 2015 году выяснилось, что "прорывной медицинской технологии" никогда не существовало, что компания проводит анализы на стороннем оборудовании, а результаты анализов были неточными. В 2018 году Therano ликвидировали, после чего Элизабет Холмс предъявили обвинение, и в 2021 году начался суд.