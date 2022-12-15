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Спецпроєкт про маркетингові комунікації у 2023 році
Топове видання про маркетинг та комунікації MMR разом з генеральним партнером діджитал агентством Ланет Click та експертами галузі представляють спецпроект “Маркетинг - 2023”. Головні тренди, інсайті та лайфхаки стануть в нагоді всім, хто планує діяльність бізнесу у майбутньому році.
Експертами “Маркетинг - 2023” стали:
- Микола Андрущенко, Head of Marketing Мережі Ланет і Ланет CLICK.
- Олена Плахова, директорка з управління репутацією та маркетингом Нова пошта
- Маріанна Коніна, Chief Public Engagement Officer міжнародного холдингу TECHIIA
- Оксана Стехіна, Chief Business Development Officer, dentsu Ukraine
- Антон Бокий, Head of Social Media Marketing and Influencer Marketing, INTERTOP
Фахівці Ланет Click зі свого боку також підготували топ-5 діджитал-інструментів, що будуть актуальні у 2023 році. В агенції завжди допоможуть підібрати найефективніші інструменти та вирішити будь-яку маркетингову задачу в Інтернеті. Цінностями Ланет CLICK є відкриті та прозорі робочі процеси, дотримання дедлайнів, доцільне використання медіа-бюджетів, звітування. Такий підхід до співпраці дозволяє отримувати клієнтам бажані результати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До підготовки спецпроєкту MMR залучив своїх читачів, провівши опитування галузі. Його результати дозволили створити профіль галузі, визначити ефективні та пріоритетних інструменти просування бренду.