"Справжня любов за гроші". Як привернути увагу споживача до свого бізнесу

За данними ВРК витрати на рекламному медіа ринку у 2024 зростуть на 28% порівняно з 2023. В тому числі, Digital витрати в середньому зростуть +15%, думаю,на цей показник дуже вплинуть і відключення світла і сектор бізнесу, адже він є одним з найгнучкіших з точки зору "старт-стоп".

Це означає, що за увагу споживача доведеться боротись, докладаючи більше зусиль: фінансових, креативних та менеджерських. Вам потрібен сильний набір основних компетенцій, обіцянка, мета та чітка цінність, яку зможуть побачити потенційні клієнти. Іншими словами, вам потрібно показати людям, чому ви варті їхнього часу та грошей, замість того, щоб говорити їм, чому вони повинні використовувати вас. І, за умови, що у вас класний продукт, вдала цінова пропозиція і ви в ринку – вітаємо, ваші продажі почнуть рости. Але, все це звучить як рецепт, коли ти "роби раз, роби два" і все магічним чином починає працювати.

Ось на цьому моменті і включаються ваші бренд-атрибути: любов, лояльність, залученість і тд – одним словом, сукупність характеристик та взаємовідносин з клієнтом, які відрізняють вас від інших. Ви, як власник бізнесу чи менеджер можете це класно відчути на собі, якщо протягом дня спробуєте проаналізувати особисті тригери та покупки: «Чому я йду саме сюди за кавою?», «Чому саме це м’ясо та овочі?» і тд. І виявиться, що великий % ваших покупок, точніше вибір не пов’язаний з раціональним вибором. І, сьогодні, хочеться надихнути бізнеси і дати розуміння, що з цими характеристиками можна працювати навіть з невеликим бюджетом і в креативний спосіб, працювати систематично, створюючи додану вартість, яка підкорить серця ваших клієнтів.

Далі, ми розберемо кілька прикладів з нашої повсякденної роботи, та додамо до них ситуативні варіанти комунікації брендів з клієнтами, які можуть підштовхнути вас до чогось більшого та цікавого.

Приклад 1. Спортивні простори

Ми вже 3 роки, як працюємо з всеукраїнською мережею спортивних просторів Apollo Next, позиціонування яких від самого початку було "територія без хейту" - що означало для нас використання простих – не в ідеальній фізичній формі людей, які хочуть займатсь спортом. На основі цього позиціонування левова частка контент-стратегії в Instagram став UGC (контент згенерований людьми) – і ми не рецензуємо цей контент, щоб в сторіс попадали виключно гарні – підтгнуті люди. Всередині, ми називаємо це «хвилиною слави», адже всі хочуть, щоб бренд зробив репост їх тренувань.

Шукайте способи зробити людей співучасниками ваших коммунікацій. Нехай вони ретранслюють ваші цінності, це працюватиме найкраще.

Гарний свіжий приклад такого community marketing реліза альбому brat by Charli xcx, суть пісень якого: молоде, швидке клубне життя. Відповідно і обложка альбому на кислотному кольорі і наче зроблена нашвидкоруч. Але за рахунок невеликої, але вірної фан-бази обложка і назва завірусились. Аж до кандидатки в президенти, яка теж хоче комунікуавти з молодою аудиторією.

Приклад 2. Кав’ярня

Якщо ви власник кав’ярні, де вже є постійна аудиторія, подумайте над тим, щоб підвищити лояльність та стати таким собі "ранковим ритуалом" для свої клієнтів.

Ви можете створити ранковий плейліст на епл мьюзік/спотіфай і закинути його в найближчі осбб чати та групи фейсбук. Це буде коштувати нічого, але якась кількість людей буде починати ранок з вами не вийшовши з дому. При регулярному апдейті – вони полюблять вас ще більше.

Приклад 3. Медична клініка

Для свого клієнта – клініки травматології та ортопедії "Опора", ми поклали в кожну з 17 палат головоломку-конструктор, щоб пацієнти, які проходять післяопераційну реабілітацію могли з користю згаяти свій час.

Ви продаєте корм для собак – замовте брендовані фрісбі, які шляхом розіграшу чи подарунку отримають ваші постійні клієнти. Собачники – це окреме комьюніті з дуже сильним рекомендаційним полем для гри. Не факт, що собака буде гратись, але і не вона купує собі корм.

Можливо, ви не зможете заміряти результати ваших бренд-проявів. Але, є шанс, поки ви будете рахувати і зводити ексель, компанії-конкуренти виграють у вас цю гонку за увагу споживача. І вже потім вони будуть рахувати

Висновок: бути сміливим, зменшувати дистанцію між клієнтом та брендом, наше суспільство вже і так перенасичене гіперреальністю, засиллям контенту, тому викликом для брендів та компаній було і є ще актуальним – бути справжніми та дарувати емоції.