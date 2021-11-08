Энергетика 50 минут назад

Средняя цена автогаза в Украине достигла рекордного уровня

Сжиженный газ в Украине существенно подорожал на фоне роста мировых цен с начала июля

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

8 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС достигла рекордных 18,59 грн/л, что на 14 копеек больше, чем за день до этого.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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По данным издания, цена автогаза в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила цену 19,49 грн/л (+50 копеек за литр), WOG — 19,48 грн/л (+50 копеек).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 копеек за литр, до 19,08 грн/л, а "Параллель" — на 30 копеек (19,29 грн/л).

"Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 копеек.

В то же время, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 копеек.

Как отмечает enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 8 ноября средняя стоимость в опте выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в рознице — на 3,22 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 8 ноября, грн/л:

Напомним, 10 августа средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций достигла рекордных 17,35 грн за литр, что на 13 копеек больше, чем за день до этого.

Ранее сообщалось, что сжиженный газ дорожает, в том числе, из-за недопоставок вследствие нехватки ресурса в странах-экспортерах.

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