США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков из аэропортов Ближнего Востока

18 июля 2017, 08:33
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Американцы уже считают, что в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ выполнили требования по обеспечению безопасности полетов

США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков из аэропортов Ближнего Востока | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Администрация транспортной безопасности США полностью сняла запрет на провоз ноутбуков и других крупногабаритных электронных устройств на рейсах с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что запрет был снят с авиакомпании Saudi Arabian Airlines — последней из девяти авиаперевозчиков, для которых в марте были введены данные ограничения.

Как отмечает Reuters, американские чиновники вскоре посетят аэропорт Саудовской Аравии, чтобы убедиться, что страна выполнила требования США по обеспечению безопасности полетов.

Напомним, в марте США запретили перевозить в ручной клади электронику, большую за смартфон, на прямых авиасоединениях из десяти аэропортов в мусульманских странах. Речь шла об аэропортах в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции и по два аэропорта в Саудовской Аравии и ОАЭ. Это решение объяснили необходимостью предотвращения терактов. Устройства, большие смартфоны, пассажиры сдают в багажное отделение. Похожий запрет в марте ввела и Великобритания.

По материалам: УНИАН
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Теги: авиаперевозки , сша

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США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков из аэропортов Ближнего Востока | Транспорт | Дело
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