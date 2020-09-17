IT и Телеком 20 минут назад

Стали известны цены на новые Apple Watch iPad Air и iPad 8 в Украине

Первые партии девайсов будут лимитированными, а цена — акционной

Стали известны цены на новые Apple Watch iPad Air и iPad 8 в Украине Стали известны цены на новые Apple Watch iPad Air и iPad 8 в Украине

15 сентября компания Apple провела презентацию, где представила свои новые продукты. Долгожданными новинками которые были представлены стали Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и обновленные iPad Air и iPad 8го поколения.

Как стало известно Delo.ua, цена на Apple Watch SE стартует от 10 699 грн, а на Apple Watch Series 6 — от 16 499 грн. И уже с 18 сентября официальные реселлеры откроют возможность сделать предварительный заказ на новые модели Apple Watch по специальной цене. Начало продаж ожидается уже 25 сентября.

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Так, компании Алло, Цитрус Фокстрот, Эльдорадо, iOn, Vodafone, Мойо, Розетка и Комфи предоставят возможность приобрести их с дополнительной выгодой 500 грн.
Стоимость iPad 8го поколения и старт предварительного заказа будет анонсирована официальными реселлерами на следующей неделе. .

Об этом Delo.ua сообщили в компани Асбис-Украина.

Сообщается, что количество товара является лимитированной, а цена — акционной и действует только до 27 сентября. 

Напомним, Apple Watch Series 6 получили значительное обновление. В них появилась уникальная функция определения уровня кислорода в крови — это важный показатель вашего общего физического состояния. Также теперь они могут синхронизироваться с профессиональными фитнес-программами, приучают к полезным привычкам, могут вызвать службу спасения и даже помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Новое приложение "Сон" позволяет быстро выполнить набор действий, необходимых вам перед сном. И помогает отслеживать идеальный режим и продолжительность вашего сна.

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iPad 8го поколения стал мощнее и вместе с новой iPad OS. iPad Air — это первое устройство Applе, получивший современный процесорор A14 Bionic, что позволяет ему быть более мощным, чем большинство ноутбуков, и подходит даже профессионалам для обработки графики и видео. Обновленный дизайн стал невероятно стильным — вдохновенный Pro версии линейки, iPad Air в 5 ярких цветах.

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