Стали известны цены на новые Apple Watch iPad Air и iPad 8 в Украине

15 сентября компания Apple провела презентацию, где представила свои новые продукты. Долгожданными новинками которые были представлены стали Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и обновленные iPad Air и iPad 8го поколения.

Как стало известно Delo.ua, цена на Apple Watch SE стартует от 10 699 грн, а на Apple Watch Series 6 — от 16 499 грн. И уже с 18 сентября официальные реселлеры откроют возможность сделать предварительный заказ на новые модели Apple Watch по специальной цене. Начало продаж ожидается уже 25 сентября.

Так, компании Алло, Цитрус Фокстрот, Эльдорадо, iOn, Vodafone, Мойо, Розетка и Комфи предоставят возможность приобрести их с дополнительной выгодой 500 грн.

Стоимость iPad 8го поколения и старт предварительного заказа будет анонсирована официальными реселлерами на следующей неделе. .

Об этом Delo.ua сообщили в компани Асбис-Украина.

Сообщается, что количество товара является лимитированной, а цена — акционной и действует только до 27 сентября.

Напомним, Apple Watch Series 6 получили значительное обновление. В них появилась уникальная функция определения уровня кислорода в крови — это важный показатель вашего общего физического состояния. Также теперь они могут синхронизироваться с профессиональными фитнес-программами, приучают к полезным привычкам, могут вызвать службу спасения и даже помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Новое приложение "Сон" позволяет быстро выполнить набор действий, необходимых вам перед сном. И помогает отслеживать идеальный режим и продолжительность вашего сна.

iPad 8го поколения стал мощнее и вместе с новой iPad OS. iPad Air — это первое устройство Applе, получивший современный процесорор A14 Bionic, что позволяет ему быть более мощным, чем большинство ноутбуков, и подходит даже профессионалам для обработки графики и видео. Обновленный дизайн стал невероятно стильным — вдохновенный Pro версии линейки, iPad Air в 5 ярких цветах.