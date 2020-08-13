Стали известны результаты работы Побужского ферроникелевого комбината в 1 полугодии 2020

Побужский ферроникелевый комбинат обнародовал итоги работы первого полугодия текущего года. Как сообщает пресс-служба предприятия, общий объем переработанной руды за данный период составил 771, 5 тыс. тонн (134,5% к первому полугодию 2019 года), что соответствует 43,4 тысяч тонн ферроникеля из рудного сырья (134,4% к первому полугодию 2019 года) или 8,2 тысяч тонн никеля (134,0% к первому полугодию 2019 года).

При этом ПФК получил прибыль в размере 23,2 млн грн; при этом налог на прибыль равняется 4,4 млн грн. Сумма уплаченных ПФК налогов за отчетный период составила 61,7 млн грн, что на 19,8% выше аналогичного периода 2019 года. Из них выплаты единого социального взноса насчитывают практически 30 млн грн (на 14,5% больше, чем в первом полугодии 2019 года), налог с доходов физических лиц и военный сбор — 24,2 млн грн (на 16,1% больше, чем в первом полугодии 2019 года).

Придерживаясь принципов устойчивого развития, комбинат проводит активную социальную политику на самом предприятии и в пгт Побугское. "С 1 января 2020 года, по соглашению с компанией Solway Group, руководство Побужского ферроникелевого комбината приняло решение о повышении заработной платы на 10%. На сегодняшний день средняя заработная плата по итогам полугодия составила 11,8 тысяч грн, или на 13,4% выше, чем за аналогичный период 2019 года", — сообщил генеральный директор ПФК Денис Шевченко.

Также он уточнил, что в первом полугодии 2020 года ООО ПФК выделил 181 тысяч грн на обучение персонала. Всего за этот период 51 сотрудник получил образование в учебно-курсовом комбинате по новым профессиям, и 33 человека обучались второй профессии. Еще 73 человека повысили квалификацию, а 5 сотрудников ПФК учатся в ВУЗах: на дневной форме обучения — 1 человек, на заочной — 4 человека.

Расходы на содержание социальной сферы пгт Побужское в первом полугодии 2020 составили 2,4 млн грн Кроме того, ООО ПФК потратил 1,5 млн грн на оказание спонсорской помощи, культурно-массовую работу и оздоровление работников.

На базе предприятия с 2013 года создан благотворительный фонд "Развитие Побужья", в рамках работы которого в первом полугодии оказана такая помощь: работникам и жителям поселка на лечение; на благоустройство поселка (вывоз бытового мусора), детским садам (изготовление скамеек, приобретение мягкой мебели, кабельной продукции, бесконтактных термометров), Дому Юного Техника (приобретение бойлера, строительных материалов, помощь на проведение онлайн-конкурса ко Дню защиты детей); скорой помощи (приобретение спецсредств защиты от COVID-19); полиции (приобретение строительных материалов и проведения ремонтных работ); больнице (приобретение проявителя для рентгена, защитных масок, моющих средств и канцтоваров) и так далее.

Также в рамках программы социальной ответственности в 2020 году, Solway Investment Group продолжила основанную в 2016 году международную стипендию для детей работников, а также для студентов творческих объединений и учебных заведений, которым Solway оказывает спонсорскую помощь. Компания предлагает 6-месячную образовательную программу, направленную на интеграцию молодых творческих людей из местных общин в современной жизни благодаря изучению английского языка, познанию искусства и заимствованию его культурных традиций в современный мир. В результате прохождения двух туров наиболее заинтересованные молодые люди получили возможность принять участие в специально разработанной программе, в рамках Международного Оперного фестиваля в Зальцбурге. Визит запланирован на январь 2021 года.

Продолжается реализация начатого в 2017 году долгосрочного проекта по реконструкции третьей степени газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах №1 и №2. Его завершение приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с мировыми стандартами.

В 2018 году выполнен первый этап строительства (48,1 млн грн) — перевод газоочистки ТВП-1 на временную схему с установкой дымососа и переноса газоходов в дымовую трубу, что позволит выполнить второй этап без остановки основного производства. В 2019 году приобретен резервный дымосос и выполнены строительно-монтажные работы. Общая сумма расходов (стоимость приобретенного оборудования и выполненных работ в 2018-2019 годах) составила 58,0 млн грн. Следующие этапы работ запланированы на второе полугодие 2020 года: ТПП №1, 2 — 52,0 млн грн и ТПП 3, 4 (проект) — 6,4 млн грн.

Инвестиции в поддержку производственного потенциала (приобретение оборудования, техники, строительство, прочее) в первом полугодии 2020 года равнялись 8 млн грн.