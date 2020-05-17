Стало известно, когда в Одессе приведут в порядок взлетную полосу аэропорта

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Одесса планируют завершить в июне 2020 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Мининфраструктуры.

"Планируем завершить реконструкцию ВПП в аэропорту Одесса в июне этого года. Сейчас готовность объекта составляет 98%, проходит установка светосигнального оборудования", — сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе рабочего визита в Одесскую область.

По информации издания, вместе с председателем Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем, председателем Государственной службы безопасности на транспорте Александром Погорелым и председателем Одесской ОГА Максимом Куцым министр осмотрел состояние ремонтных работ и отметил, что правительство уже приняло решение, согласно которому, на завершение работ в Одесском аэропорту направляется еще 634 млн грн.

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Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

В свою очередь, катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год.