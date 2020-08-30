IT и Телеком 50 минут назад

Стартап Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье

С помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов мозга животного со всех каналов

Фото: neuralink.com Фото: neuralink.com
Фото: neuralink.com

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье.

В частности, с помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов мозга этого домашнего животного со всех каналов, сообщает The verge со ссылкой на презентацию, которая проходила на YouTube-канале компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Издание отмечает, что это не первое подобное устройство компании, конструкция сильно изменилась с прошлого года, поэтому его не видно на животном.

Известно, что само устройство стало гораздо компактнее, его размер — 23х8 мм. Теперь оно выполнено в форме монеты и предназначено для размещения на одном уровне с черепом под кожей.

Разработчики сократили количество используемых электродов в 3 раза — с 3072 до 1024. Устройство заряжается за ночь посредством магнитной зарядки. Для обмена данными в новом поколении уже используется беспроводной интерфейс, а не USB-C. Радиус работы — 5-10 метров.

Читайте также:
Илон Маск хочет связать компьютеры и мозг человека — WSJ

Как напоминает издание, Neuralink не изобрела интерфейсы мозг-компьютер — они существуют и имплантируются людям с 2006 года. Главный вклад компании в технологию — тонкие гибкие провода, которые покрыты электродами для регистрации активности мозга.

Отмечается, что у этих нитей больше электродов, чем у других систем. То есть, их пропускная способность гораздо выше. Кроме того, они не наносят такие серьезные повреждения, как жесткие иглы. Однако посторонние предметы в мозге со временем разрушаются, а более мелкие разрушаются быстрее.

Ранее Илон Маск, который долгое время старается одновременно управлять космической SpaceX, автопроизводителем Tesla и строительной The Boring Company, нашел новое увлечение — нацелился на строительство киборг-драконов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Помпео назвал "злонамеренными" инвестиции Китая в украинский "Мотор Сич"
Помпео назвал "злонамеренными" инвестиции Китая в украинский "Мотор Сич"
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram
Цена биткойна может перевалить за $500 тысяч — эксперты
Цена биткойна может перевалить за $500 тысяч — эксперты
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Карантин по COVID-19: Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон

  3. У Зеленского готовят кадровые изменения в Кабмине осенью

  4. Расстрел автобуса под Харьковом: 12 из 16 подозреваемым избрали меру пресечения

  5. Магазин IKEA в Киеве планируют открыть в ноябре

Загрузка...