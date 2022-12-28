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Стартові ціни від 15 грн: Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік, що відбудуться 4 та 6 січня. Зокрема, на торги виставили приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазини, кавові апарати тощо.
Про це 28 грудня повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
Зокрема, на аукціони виставили такі об'єкти:
Частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м²:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- стартова ціна - 228 грн;
- дата проведення аукціону - 4 січня.
Приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі:
- стартова ціна - 604 грн;
- дата проведення аукціону - 6 січня.
Вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці:
- стартова ціна - 51 грн;
- дата проведення аукціону - 6 січня.
Приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі:
- стартова ціна - 22 грн;
- дата проведення аукціону - 6 січня.
Частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі:
- стартова ціна - 50 грн;
- дата проведення аукціону - 6 січня.
Частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м²:
- стартова ціна - 15 грн;
- дата проведення аукціону - 6 січня.
З усіма пропозиціями можна ознайомитися на сайті Фонду держмайна. Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень.
"З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн. Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще 8 орендних аукціонів", - відзвітували у Фонді.
Нагадаємо, у 2022 року уряд планував залучити від приватизації близько 1 млрд грн, а 2023 року – ще 6 млрд грн. Кабмін сподівається, що держактиви буде скуповувати насамперед той бізнес, який планує проводити релокацію.