Стартові ціни від 15 грн: Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік, що відбудуться 4 та 6 січня. Зокрема, на торги виставили приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазини, кавові апарати тощо.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 28 грудня повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зокрема, на аукціони виставили такі об'єкти:

Частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м²:

стартова ціна - 228 грн;

дата проведення аукціону - 4 січня.

Приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі:

стартова ціна - 604 грн;

дата проведення аукціону - 6 січня.

Вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці:

стартова ціна - 51 грн;

дата проведення аукціону - 6 січня.

Приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі:

стартова ціна - 22 грн;

дата проведення аукціону - 6 січня.

Частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі:

стартова ціна - 50 грн;

дата проведення аукціону - 6 січня.

Частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м²:

стартова ціна - 15 грн;

дата проведення аукціону - 6 січня.

З усіма пропозиціями можна ознайомитися на сайті Фонду держмайна. Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень.

"З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн. Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще 8 орендних аукціонів", - відзвітували у Фонді.

Нагадаємо, у 2022 року уряд планував залучити від приватизації близько 1 млрд грн, а 2023 року – ще 6 млрд грн. Кабмін сподівається, що держактиви буде скуповувати насамперед той бізнес, який планує проводити релокацію.