Стоимость автогаза на АЗС за неделю выросла на 0,4-1,8 грн/л

В течение 23-29 мая средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины выросла на 47 копеек за литр, до 9,85 грн/л.

За май автогаз на АЗС подорожал на 1,37 грн/л (16,2%), сообщает со ссылкой на данные ежедневного мониторинга "НефтеРынок".

Указано, что в течение недели сети ОККО и WOG повысили стоимость на АЗС в Киеве на 40 копеек за литр, до 10,59 грн/л.

Также стоимость выросла на АЗС операторов во всех регионах Украины.

В частности, оператор Avantage 7 поднял стоимость LPG на АЗС в Киеве на 1,3 грн/л, до 9,55 грн/л.

На 1,2 грн/л выросла цена на столичных станциях "БРСМ-Нафты".

Сеть Glusco повысила стоимость LPG на 1 грн/л, до 9,95 грн/л.

В сети Parallel газ за неделю подорожал на 1 грн/л, до 10,79 грн/л.

Средняя цена в сети BVS выросла на 70 копеек за литр до 9,99 грн/л, а upg — на 1,23 грн/л до 9,94 грн/л.

В Харьковском регионе на 0,9-1,18 грн/л выросла цена на станциях U.GO, Marshal, Rоdnik — до 9,89-9,98 грн/л.

В Южных областях, николаевский оператор KVORUM повысил стоимость на 60 копеек за литр до 10,19 грн/л, одесский "Катрал" — на 1,8 грн/л до 9,77 грн/л, Gas Point на 1 грн/л до 10,99 грн/л.

На АЗС Green Wave в тернопольском регионе газ подорожал на 40 копеек за литр до 10,20 грн/л, а ровненский оператор ОЛАС повысил стоимость на 1,1 грн/л до 9,90 грн/л.

На 30-40 коп./л выросла цена на АЗС Chipo во Львовской и Ивано-Франковской области, до 10,30 грн/л та 10 грн/л.

Таким образом, с начала мая 2020 года средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 16,2% (1,37 грн/л), до 9,85 грн/л по состоянию 29 мая. При этом, средняя цена на АЗС в течение месяца составила 8,82 грн/л, на фоне 9,54 грн/л в апреле 2020 года.

Известно, что подорожание на АЗС началось во второй декаде мая, после начала роста оптовых цен на импортный газ, а также повышения стоимости сжиженного газа украинского производства.

По словам импортеров, с начала мая стоимость импортных партий сжиженного газа выросла в 3-4 раза c $100-150/т до $300-400/т (без НДС, и акциза 52 евро за 1000 литров).

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Оптовые продавцы отмечают, резкий рост обусловлен сильным снижением мировых цен на LPG накануне, из-за пика карантинных ограничений в мире по причине чрезвычайной эпидемиологической ситуации.

В то же время сейчас оптовые цены возвращаются к уровню февраля-марта 2020 года и, вероятно, будут расти из-за увеличения сезонного спроса.

За май цены на оптовые партии LPG на аукционах по продаже сжиженного газа крупнейшего украинского производителя — АО "Укргаздобыча" — выросли на 83,9%, с 9 160 грн/л до 16 844 грн/л (с 4,9 грн/л до 9,03 грн/л).

В мае "Укргаздобыча" продала на 2 831 т газа меньше, чем в апреле. Средняя стоимость проданных 9 234 т составляет 13 901 грн/т ($327/т — без НДС, и акциза 52 евро за 1000 литров), что на 44% дороже средней за апрель — 9 631 грн/т ($190/т).

Ранее сообщалось, что розничные сети Украины 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20–60 копеек за литр.