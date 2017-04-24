Стоит ли маркетплейсам переводить сайт на украинский язык

Украиноязычные посетители проводят на сайте в 2 раза больше времени. Такие данные озвучивает директор по маркетингу шопинг-клуб LeBoutique Юлия Шилова.

"Глубина сеансов (количество просмотренных страниц) также вдвое превышает русскоязычный показатель. Можно предположить, что после запуска украинской версии нашего маркетплейса люди знакомятся с сайтом и внимательно изучают его функционал",— объясняет Юлия Шилова.

Конверсия в украинской версии превышает русскоязычный показатель в 2,3 раза. "Это значит, что клиенты, которые предпочитают использовать информацию на украинском, более охотно совершают заказы",— добавляет Шилова.

При этом важно учитывать, что аудитория, которая использует украинскую версию — это повторные пользователи сайта (93% сеансов), которым, удобнее, ближе и роднее украинский язык. Это частично объясняет более высокую конверсию.

А вот как показывает анализ, средний чек у украиноязычных посетителей ниже, чем у пользователей с русскоязычной версией в среднем на 13%.

При этом количество украинских пользователей, покинувших сайт в первые секунды после захода, меньше в 2,2 раза.

Украиноязычный сегмент на мобильных устройствах меньше, нежели рускоязычного 17,55 % против 26,76 %.

"Не удивительно, что большее количество сеансов в украинской версии приходится на Львовскую область. Вместе с Киевом эти два региона лидируют с большим отрывом от остальных областей и генерируют 83% всего украиноязычного траффика. При этом, сравнивая два региона, средний чек во Львовской области выше, чем в Киевской в 2 раза",— рассказывает директор по маркетингу шопинг-клуб LeBoutique.