Стокгольмский арбитраж до конца ноября окончательно решит спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

07 июля 2017, 18:49
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Стокгольмский арбитраж сдвинул срок вынесения решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" до 30 ноября 2017 года

Стокгольмский арбитраж до конца ноября окончательно решит спор Увеличить картинку

Окончательное решение по спору относительно условий контракта на поставку газа от 2009 года между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынесет не позднее 30 ноября 2017 года. Такую информацию "Газпром" обнародовал в проспекте своих евробондов для инвесторов, сообщает российский "Интерфакс".

"19 июня 2017 года арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 года", — говорится в документе.

Арбитраж вынес промежуточное (отдельное) решение по спору 31 мая 2017 года — по определенным вопросам контракта на поставку газа. "Газпром" рассматривает возможность подачи апелляции на промежуточное решение шведского суда.

Как ранее сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз" ведут переговоры на основании промежуточного решения арбитража.

"Заключения по промежуточному решению для "Газпрома" могут быть оценены после того, как стороны арбитража, по требованию суда, достигнут или не смогут достигнуть договоренностей по определенным вопросам, но в любом случае после того, как будет вынесено окончательное решение", — пишет "Газпром".

"Нафтогаз" оспаривает в Стокгольмском арбитраже ряд условий в контрактах с "Газпромом" на поставку и транзит природного газа.

После всех уточнений взаимные требования сторон по контракту на поставку газа достигли $77,4 млрд: "Нафтогаз" требовал $30,3 млрд, "Газпром — $47,1 млрд

Согласно промежуточному решению арбитража, требования "Газпрома" о применении принципа "бери или плати" полностью отклонено, а требования "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий удовлетворено.

Также трибунал полностью отменил запрет на реэкспорт газа, который закреплял контракт.

Решения по транзитному контракта пока не вынесено.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: газпром , нафтогаз 20077720 , газ , арбитраж

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Стокгольмский арбитраж до конца ноября окончательно решит спор
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