Стратегія добробуту для співробітників Mars Україна

Протягом багатьох років компанія Mars Україна реалізовує стратегію добробуту та здоров’я, розроблену у корпорації Mars, яка базується на 5 ключових елементах: добробут кар’єри, психічне здоров’я, фізичний, соціальний та фінансовий добробут. 2022 рік став найскладнішим роком для багатьох компаній, проте ми переконалися, що чітко сформована стратегія добробуту дала нам можливість адаптуватись до воєнного виклику і підтримати наших колег.

Наша стратегія має точну візію – створити таке робоче середовище, де кожен працівник є здоровим та має достатньо енергії, незважаючи на усі виклики та перешкоди. Унікальність нашої програми полягає у тому, що це – набагато більше і набагато важливіше, ніж просто набір активностей, направлених на популяризацію здорового способу життя. Наша стратегія добробуту – це наш ресурс аби рухати організацію і людей до їхніх цілей попри виклики, невизначеність і перешкоди.

Психічне здоров’я: ключовим пріоритетом було і є питання безпеки наших працівників, де ми як компанія надаємо гнучкість у виборі локації на території України та навіть за її межами. Додаткові вебінари про те, як покращити своє психічне здоров’я, консультації з психологом в рамках медичного страхування та корпоративна програма з підтримки співробітників допомагають не лише покращити наше психічне здоров’я, а й залишатись в ресурсі у часи повної невизначеності. Фізичний добробут: надважливий пріоритет сьогодення, адже лише фізично здорова людина матиме достатньо енергії на речі, які для неї найважливіші. Ми сфокусувались на якісній програмі медичного страхування, яка дозволяє нашим колегам щорічно проходити медичні огляди, здійснювати своєчасну діагностику, отримувати додаткові консультації та попереджати хвороби, обираючи програму «Спорт». Ми також попрацювали над добробутом нашого офіса, який на період війни став нашим корпоративном Пунктом Незламності, де завжди світло і тепло, є запаси води, іжі, і всього необхідного навіть для тривалого проживання. Соціальний добробут: «Ми прагнемо, щоб кожному було комфортно з людьми, які його оточують». На наш погляд, культура поваги, культура добрих та дружніх стосунків між колегами є запорукою успіху не лише бізнес-проєктів, а й соціальних, де у кожного є можливість зробити світ навколо кращим. 2022 рік став роком волонтерства, співробітники Компанії активно продовжують брати учать у різних ініціативах для допомоги ЗСУ, вимушеним переселенцям та звісно нашим пухнастим улюбленцям. Фінансовий добробут: «Я знаю як управляти своїми фінансами, щоб жити повноцінним життям». Ми прагнемо, щоб наші люди вміли управляти своїм фінансовим добробутом, розставляючи доцільні пріоритети, в т.ч. у кризові періоди та часи нестабільності. Компанія неодноразово підтримала співробітників матеріальною допомогою під час війни, здійснювала заплановані виплати наперед. Ми також продовжуємо популяризувати онлайн тренінги, які навчають фінансовій грамотності, управлінню персональним бюджетом, а також вчимо користуватись корпоратвними пільгами банка-партнера. Добробут кар’єри – «Я знаю, як робота допоможе мені отримати те, чого я хочу від життя». Будуючи культуру процвітання, ми хочемо, щоб наші люди знали, навіщо вони приходять на роботу, щоб вони мали можливість займатися тим, що люблять і вміють робити найкраще. В рамках добробуту кар’єри ми, як завжди, працюємо над тим, щоб навчити наших працівників і менеджерів бути лідерами, говорити про кар’єру та планувати її, розвивати потрібні вміння та навички для теперішньої і майбутньої ролі. 2022 рік ще раз продемонстрував силу, наполеглевість і бажання наших колег розвиватись як в Україні, так і за її межами.

Чи є ідеальний рецепт для побудови культури процвітання кожної організації? Мабуть, ідеального немає. Однак є важливі та перевірені складові:

Лідери формують нашу культуру: першими підтримують всі наші ініціативи, беруть участь у активностях та долучаються до обговорень.

Лідери формують нашу культуру: першими підтримують всі наші ініціативи, беруть участь у активностях та долучаються до обговорень. Наша wellbeing команда – різноманітна, крос-функціональна, ініціативна, з новими ідеями та бажанням робити щось інакше та краще.

Наша wellbeing команда – різноманітна, крос-функціональна, ініціативна, з новими ідеями та бажанням робити щось інакше та краще. Ми – проактивні та стратегічні. Ми детально вивчаємо глобальні розробки і фокусуємося на найактуальнішому і найважливішому.

Ми – проактивні та стратегічні. Ми детально вивчаємо глобальні розробки і фокусуємося на найактуальнішому і найважливішому. Так само стратегічно та із врахування нашої стратегії з добробуту ми приймаємо всі рішення, що стосуються пільг і винагород.

Так само стратегічно та із врахування нашої стратегії з добробуту ми приймаємо всі рішення, що стосуються пільг і винагород. Обговорення добробуту та енергії в командах є не менш важливою складовою будь-якої сесії з роботи із залученістю.

Турбота про добробут – це постійний, безупинний процес, що відображається у нашому щоденному піклуванні один про одного, про наших працівників, про нашу країну та майбутнє. Адже те, наскільки щасливі та сповнені енергією працівники залишаться з нами завтра, залежить від того, як ми будуємо нашу культуру процвітання сьогодні.

З вірою у ПЕРЕМОГУ! Mars Ukraine