Строительно-ремонтный рынок восстанавливается: на что растет спрос и как ведут себя цены

С началом строительного сезона украинцы чаще ищут специалистов рабочих и ремонтных профессий в интернете. С января по июль в 2020 году для них было создано более 28 тысяч онлайн-заказов — это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, каких специалистов строительных и ремонтных профессий ищут украинцы в сети и сколько готовы платить за их услуги.

Там отмечают, что отсутствие роста рынка объясняется затянувшемся в стране карантином, который отсрочил старт строительного сезона с марта на май.

В топе отделочные и штукатурные работы

Самая востребованная услуга — укладка плитки. За первые 7 месяцев 2020 года для этих специалистов украинцы создали почти 5,5 тысяч заказов. Из-за карантина падение спроса на услуги плиточников пришлось на апрель — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае разрыв сократился на 20%, а в июне и июле почти стабилизировался — 2658 заказов. Средний чек за заказ — 5200 грн, точно такой же, как и в прошлом году.

"Самый высокий прирост спроса на услуги плиточников пришелся в конце мая-начале июня, когда в стране были ослаблены карантинные меры и у людей появилась возможность купить необходимые инструменты и обратиться к специалистам", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетолог Kabanchik.ua.

Популярны и штукатурные работы. Для них с января по июль на сайте было создано 4 тысяч заказов. Чаще всего нужно было подготовить стены квартиры под поклейку обоев. Средний чек за один заказ — 4700 грн — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году быстрее всего рос спрос на услуги мастеров по установке и ремонту дверей. Их востребованность увеличилась на 20% — 3800 заказов, средний чек — 1200 грн.

Самые высокооплачиваемые — мастера по ремонту квартир и кровельщики

Ищут в интернете и мастеров по ремонту квартир. С января по июль у них было 3600 заказов — на 7% больше, чем в за аналогичный период прошлого года. Средний чек у этих профессионалов в 2020 году вырос на 20% — 20 600 грн. Среди специалистов рабочих профессий эти мастера по-прежнему самые высокооплачиваемые.

"Высокий средний чек обусловлен комплексом услуг, которые оказывает специалист", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетолог Kabanchik.ua.

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На 13% вырос спрос на кровельные работы, но средний чек при этом не изменился — 7,5 тысяч грн по-прежнему остается одним из самых высоких среди специалистов рабочих профессий, уступая лишь мастерам по ремонту квартир.

А вот у специалистов по напольным работам в этом году было 3846 заказов. Средний чек вырос на 14% — 3441 грн. Чаще всего нужно сделать укладку линолеума или паркетной доски, демонтировать старое покрытие и выполнить стяжку.

При этом 1900 заказов пришлось на мастеров по поклейке обоев. Средний чек вырос на 14% — 2362 грн за один вызов. Цена на услуги зависит как от типа обоев, так и от сопутствующих работ, например, грунтовки стен, удаления старых обоев или монтаж и наклеивание плинтуса.