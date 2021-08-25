Строительство дорог

Строительство автомобильных дорог по всей Украине — широкомасштабная программа, которая направлена на улучшения качества дорожного полотна. Теперь к процессу строительства шоссе предъявляются новые, более жесткие требования, что в свою очередь спровоцировало и повышение качества предоставляемых для кладки дорог материалов. Железобетонные конструкции и изделия, такие как плиты, бордюры, колодцы, элементы водоотведения на дорогах и лотки сегодня используются на каждой вновь постеленной трассе, и для этого существует множество причин.

Требования к железобетонным изделиям

Железобетонные изделия для дорожного строительства должны отвечать высоким требованиям. Все дело в том, что изделия из железобетона будут эксплуатироваться в достаточно экстремальных условиях, а это значит, что должны обладать высокой степенью устойчивости к деформационным и механическим воздействиям. Помимо этого, все используемые элементы обязаны сохранять первоначальные эксплуатационные качества в условиях температурных перепадов.

Транспортная ветка будет стабильна, надежна и долговечна только в том случае, если ЖБИ пройдут испытания прочности на изгиб. Этот показатель также важен при укладке дорог в зонах высокой сейсмической активности. Железобетонные изделия используются не только в процессе укладки автомобильных трасс, но и в качестве элементов укрепления взлетно-посадочных полос в аэропортах.

Преимущества ЖБИ при строительстве дорог

К основным преимуществам, которые свойственны жби для дорожного строительства от компании "БетонЭнерго" относятся следующие:

· долговечность — длительный и безаварийный эксплуатационный срок;

· высокие прочностные характеристики, — которые со временем только возрастают, создавая благоприятные условия для повышения срока службы;

· сейсмическая устойчивость — благодаря повышенному уровню жесткости;

· огнеупорность — выдерживает высокие температуры, одновременно служит изолятором предотвращающим распространение огня;

· устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды — не реагирует сезонные перепады влаги, температур, осадки.

Технологичность и возможность образованию любых по сложности форм становится дополнительным преимуществом, которое делает железобетонные изделия лучшим выбором для строительства дорог.

Железобетонные изделия от компании "БетонЭнерго"

Завод жби продукции "БетонЭнерго" предлагает услуги изготовления, доставки изделий из железобетона для строительства трасс. Особое внимание уделяем качеству продукции, контролируя процесс изготовления на каждом этапе. В ассортименте представлены любые виды ЖБИ, в виде монолитных, сборных или смешанных конструкций.

Доставка заказа осуществляется специализированным транспортом компании в кратчайшие сроки. Погрузочно-разгрузочные работы, а также процедура закрепления изделий осуществляется согласно правил и норм транспортировки. Благодаря этому, можем гарантировать целостность и сохранность продукции, независимо от расстояния доставки и состояния дорожного полотна. Менеджеры консультируют по всем вопросам. Прокладываем оптимальный маршрут, оптимизируя затраты заказчика на транспортировку.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию относительно условий сотрудничества и заказа необходимой продукции, просим звонить нам по указанным на сайте телефонам. Оперативно отвечаем на запросы, пришедшие на электронную почту компании. У нас приемлемые цены, комфортные условия, возможность покупки изделия из железобетона на индивидуальных условиях.