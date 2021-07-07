Строительство на Мечникова расширяет границы для бизнеса

Киев — город комфортной жизни, возможностей и перспектив для развития бизнеса. Именно поэтому столица является сердцем предпринимательской деятельности Украины с эпицентром в Печерском районе. Важными элементами успешного ведения бизнеса считаются бизнес-центры с комфортабельными офисами и коворкинги.

Бизнес-центр является многофункциональным зданием, где возможно максимально эффективное осуществление любого вида деятельности с получением прибыли. Строительство на Мечникова подобных объектов ориентировано на предприятие-арендатора, сотрудников компании, ее клиентов и партнеров.

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Стройка на Мечникова в Киеве: что учитывается при проектировании бизнес-центров и коворкингов?

Многие современные строительные компании при разработке проекта бизнес-центра учитывают концепции самых успешных строений этого класса, тенденции и потребности современной предпринимательской деятельности. К ним относятся:

Удобство сотрудников для оптимизации их работы и повышения эффективности. Комфорт — залог успешного и быстрого выполнения поставленных задач.

Респектабельность и эстетичность. Эти нюансы существенно повышают вероятность заключения выгодных сделок партнерами и привлечение внимания большего количества клиентов.

Соответствие условиям местности. Оптимальным местом расположения для бизнес-центра считается центр города. Учитывая, что Печерский район является одним из центральных районов Киева, а также сердцем бизнеса и культуры, стройка на Мечникова более чем оправдана.

Удобная транспортная развязка: наличие недалеко от здания станции метро, автобусной остановки и парковки.

До недавнего времени во всех документах не было такого понятия, как бизнес-центр, вместо него использовался термин "административное здание", хотя подобные строения отличаются по своему предназначению. Админздания предназначены для реализации деятельности только одной компании, в то время как в бизнес-центре располагаются офисы нескольких предприятий и организаций.

Почему строительство бизнес-центров необходимо для оптимального ведения бизнеса?

Как правило, в бизнес-центрах располагаются не только офисные помещения, но и заведения, предоставляющие различные услуги: кофейни, рестораны, банковские отделения, СПА-салоны, спортзалы и магазины. Все это позволяет оптимизировать деятельность компании: сотрудники могут сходить на ланч в кафетерий или зайти в спортзал после работы, а в ресторане можно устроить корпоратив или деловую встречу. Все эти опции также доступны в жилищных комплексах VIP-класса, знаковым примером которых является ЖК Signature (на заглавном фото), который располагается на Мечникова, 11 а. Эта элитная новостройка построена согласно концепции "город в городе", благодаря чему ее инфраструктура обеспечивает владельцам апартаментов максимальный уровень комфорта и безопасности.

Кроме того, стройка на Мечникова новых бизнес-центров и коворкингов намного престижнее и эффективнее, чем реконструкция старых зданий.