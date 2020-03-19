Энергетика 40 минут назад

Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса

По версии следствия, арестованные входили в преступную группу, которая в 2016-2018 годах установила контроль над государственными закупками указанных угледобывающих предприятий

Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса

Суд арестовал двух лиц  по подозрению в организации схемы по контролю за закупками трех государственных угледобывающих предприятий "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Об этом САП сообщила в Facebook.

По версии следствия, арестованные входили в преступную группу, которая в 2016-2018 годах установила контроль над государственными закупками указанных угледобывающих предприятий. За три года предприятиями было проведено 70 тендеров, в результате которых побеждала одна компания, которая выполняла роль посредника и  перепродавала госпредприятиям продукцию закупленную у других компаний.

Следствие считает, что из-за действий подозреваемых компании госкомпании не могли договориться с поставщиками напрямую и были вынуждены использовать "прокладку", которая поставила им продукцию по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен. Таким образом, госпредприятия переплатили 51,17 млн гривен, которыми и завладели подозреваемые.

Кратко и по делу в Telegram

Подозреваемым были избраны меры пресечения в ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен и 1,2 млн гривен.

"Подозреваемые не были ни госслужащими, ни сотрудниками указанных предприятий. Они входили в преступную группу и сейчас решается вопрос о вручении подозрения остальным членам группы", — сообщили Delo.Ua в пресс-службе САП.

Напомним, в декабре прошлого года Глава комиссии по реорганизации государственного предприятия "Мирноградуголь" Александр Зорин оказался фигурантом целого ряда уголовных дел, в том числе и о расхищении собственности шахт на предыдущих местах работы.

Предприятия "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" находятся в Донецкой области, 100% в их уставном фонде принадлежит государству.

Ранее Delo.ua сообщали, что Кабмин ввел заградительные пошлины на импорт угля и электричества из РФ.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Дело Суркисов: Верховный суд объявил перерыв на неопределенный срок
Дело Суркисов: Верховный суд объявил перерыв на неопределенный срок
ПриватБанк не желает отдавать 247 автозаправок Коломойскому
ПриватБанк не желает отдавать 247 автозаправок Коломойскому
Остановка импорта угля и тока из РФ необходима в условиях кризиса в Украине — Гончаренко
Остановка импорта угля и тока из РФ необходима в условиях кризиса в Украине — Гончаренко
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года

  3. Пенсионерам с 1 апреля выплатят по 1000 гривен, а с 1 мая проведут индексацию — Зеленский

  4. Элитный бутик в центре Киева возле здания Кабмина решил не закрываться на карантин (ФОТО)

  5. В Украине подтвердили 16 случаев COVID-19: вирус впервые обнаружили в Донецкой области

Загрузка...