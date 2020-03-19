Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса

Суд арестовал двух лиц по подозрению в организации схемы по контролю за закупками трех государственных угледобывающих предприятий "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Об этом САП сообщила в Facebook.

По версии следствия, арестованные входили в преступную группу, которая в 2016-2018 годах установила контроль над государственными закупками указанных угледобывающих предприятий. За три года предприятиями было проведено 70 тендеров, в результате которых побеждала одна компания, которая выполняла роль посредника и перепродавала госпредприятиям продукцию закупленную у других компаний.

Следствие считает, что из-за действий подозреваемых компании госкомпании не могли договориться с поставщиками напрямую и были вынуждены использовать "прокладку", которая поставила им продукцию по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен. Таким образом, госпредприятия переплатили 51,17 млн гривен, которыми и завладели подозреваемые.

Подозреваемым были избраны меры пресечения в ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен и 1,2 млн гривен.

"Подозреваемые не были ни госслужащими, ни сотрудниками указанных предприятий. Они входили в преступную группу и сейчас решается вопрос о вручении подозрения остальным членам группы", — сообщили Delo.Ua в пресс-службе САП.

Напомним, в декабре прошлого года Глава комиссии по реорганизации государственного предприятия "Мирноградуголь" Александр Зорин оказался фигурантом целого ряда уголовных дел, в том числе и о расхищении собственности шахт на предыдущих местах работы.

Предприятия "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" находятся в Донецкой области, 100% в их уставном фонде принадлежит государству.

Ранее Delo.ua сообщали, что Кабмин ввел заградительные пошлины на импорт угля и электричества из РФ.