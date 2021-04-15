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Суд отменил миллиардный штраф АМКУ для группы табачных компаний

Еще одна табачная компания выиграла апелляцию по антимонопольному штрафу

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск группы табачных компаний JT International к Антимонопольному комитету Украины и отменил наложенные в 2019 году штрафы на общую сумму 923 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance.

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В частности, с АМКУ судились ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина".

Указано, что суд также отменил решение суда первой инстанции, которым иск компаний был отклонен.

Ранее Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу группы Philip Morris International и отменил наложенные в 2019 году штрафы на сумму 1,18 млрд грн.

Напомним, Антимонопольный комитет в октябре 2019 года оштрафовал компании-производители табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 млрд грн за согласованные антиконкурентные действия.

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Как сообщалось, Северный апелляционный хозсуд 23 февраля 2021 года удовлетворил жалобу ЧАО "А/О табачная компания "B.A.T.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и Антимонопольного комитета о наложении на компанию штрафа в размере 450 млн грн.

В то же время 2 февраля Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "Тедис Украина", отменив наложение на нее штрафа в 3,4 млрд грн, который компания не платила.

Отметим, что в декабре несколько компаний группы Philip Morris International подали в международный арбитраж заявление против Украины из-за штрафа АМКУ в отношении "Тедис".

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