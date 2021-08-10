Суд отобрал у украинского производителя мяса утки бренд "БигДак" по иску McDonald's

Хозяйственный суд Киева аннулировал свидетельства на торговые марки "БІГДАК" и "БИГДАК", выданные 10 апреля 2020 года одноименному ООО. Об этом свидетельствует решение суда от 13 июля.

Дело рассматривалось по иску McDonald's International Property Company, Ltd (США), имеющей права на торговые марки "BIG МАС", "Біг Мак" и "БИГ МАК". Представители крупнейшей в мире фастфуд-сети сочли, что оспариваемое название слишком похоже на название самого известного бургера от McDonald's, а потому нарушает ее права.

В итоге суд признал свидетельства о регистрации ТМ "БІГДАК" и "БИГДАК" полностью недействительными и обязал госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" внести соответствующие изменения в реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, а также осуществить публикацию об этом в официальном бюллетене "Промышленная собственность".

Суд также решил взыскать с "Бигдака" 13,7 тысячи грн затрат, связанных с проведением экспертизы относительно похожести торговых марок, а также 9 тысяч грн судебного сбора.

"Бигдак" является вертикально-интегрированным украинским производителем мяса утки и индейки под брендом Guten Duck. Это ООО с уставным фондом 20 млн грн, зарегистрированное Киеве на проспекте Лобановского, 119. Производственные мощности расположены на Славянском комбинате мясопродуктов (Донецкая область).

Компания на 100% принадлежит "Блюенкор Инвестментс Лимитед" (Ларнака, Кипр), а конечными бенефициарами значатся Йоханнес Хеккер (38%), Александр Костенко и Лариса Костенко (по 25%).

Отметим при этом, что съесть "Биг Мак" уже к концу года можно будет в Луцке, Белой Церкви и Хмельницком.

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