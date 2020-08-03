Суд признал незаконным раздел активов азотного бизнеса Фирташа

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, наложении штрафа и принудительном разделе активов азотного бизнеса Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

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В частности, указано, что 29 июля 2020 года решением Хозсуда Киева были полностью удовлетворены исковые требования компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецкое объединение "Азот" (все входят в азотный бизнес Group DF) к АМКУ о признании недействительным решения АМКУ №598-р.

Как отмечается, по результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF.

"Таким образом, истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ в том, что предприятия азотного бизнеса Группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением", — говорится в сообщении.

Судебное решение также означает незаконность решения о принудительном разделе активов азотного бизнеса Группы и о наложении штрафа, "принятого фактически единолично предыдущим руководителем АМКУ".

Напомним, 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет Украины принял решение о принудительном разделении в течение 9 месяцев активов компании Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В частности, комитетом было признано, что ОАО "Азот", ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", ЗАО "Ривнеазот", ООО "НФ Трейдинг Украина", принадлежащие Group DF, в течение 2014-2017 годах занимали монопольное положение на рынке и злоупотребляли им, продавая минеральные удобрения по завышенным ценам.

Напомним, в июне 2019 года председатель Антимонопольного комитета заявил, что ведомство установило факты злоупотребления заводами Фирташа своим монопольным положением на рынке азотных удобрений. По его словам, на компанию Фирташа могут не просто наложить штрафные санкции, но и заставить ее разделить свои химические активы.

Перед этим заводы олигарха неоднократно подозревали в злоупотреблении монопольным положением. В частности, при принятии решений правительства, которые запрещали покупку удобрений в России, заводы Фирташа завышали цену на удобрения в Украине, нанося ущерб фермерам.

Как известно, Дмитрий Фирташ является одним из самых богатых людей Украины. В частности, ему принадлежат почти все украинские облгазы, предприятия металлургического комплекса и другие крупные компании. В настоящее время Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США.