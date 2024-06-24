Швеція відкриває в Києві бізнес-представництво Business Sweden

Шведська сторона оголосила про відкриття в Києві представництва Business Sweden — організації, що допомагає шведським компаніям досягати успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Швеція зацікавлена в збільшенні інвестицій в Україну. Зокрема, сьогодні в Києві своє представництво відкриває Business Sweden — організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках. (…) Запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз", - написав він.

Глава українського уряду вважає, що відкриття бізнес-представництва в Києві стане чудовою можливістю для шведських компаній побачити нові перспективи для інвестування в Україні.

Під час зустрічі в Києві Денис Шмигаль та Міністр з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоган Форсселл обговорили питання збільшення інвестицій та підтримки української економіки в умовах повномасштабної війни. У заході взяли участь представники шведського бізнесу.

Шмигаль закликав шведський бізнес інвестувати в Україну вже зараз. Він наголосив, що найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори, як: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, а також – переробна промисловість.

Допомога Україні від Швеції

Швеція стала однією з багатьох країн, яка підтримує Україну в її боротьбі з агресором, надаючи військову, фінансову і гуманітарну підтримку.

Уряд Швеції та партія "Шведські демократи" погодили трирічну рамкову програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (7 млрд доларів США) на 2024–2026 роки, по 25 млрд шведських крон (2,3 млрд доларів США) на рік.

У жовтні 2023 року Швеція оголосила про 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (близько 195 млн євро), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.

У грудні 2023 року стало відомо про те, що Швеція вирішила виділити близько 120 млн євро на підтримку населення України у зимовий період. У січні 2024 року Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України.

20 лютого уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого, зокрема, увійшли бойові десантні катери.

У травні стало відомо, що Швеція виділяє 28 мільйонів євро на зміцнення обороноздатності України.