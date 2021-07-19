Святкування Дня бухгалтера та аудитора з ЛІГА:ЗАКОН

В день професійного свята бухгалтерів та аудиторів України, ЛІГА:ЗАКОН провела презентацію масштабного всеукраїнського дослідження "Індекс легкості роботи бухгалтера", результати якого відображають ефективність взаємодії держави і бізнесу в податковій сфері.

Ініціювавши "Індекс легкості роботи бухгалтера", ЛІГА:ЗАКОН поставила собі за мету відстежити настрої бухгалтерів як головних індикаторів здоров’я бізнесу та держави, винести виявлені проблеми на суспільне обговорення та знайти ефективні рішення. Дослідження охопило майже 1000 бухгалтерів зі всієї України, думка яких була почута та врахована. Оцінка здійснювалася за 5-бальною шкалою: від 1 (дуже важко) до 5 (дуже легко).

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Ірина Холод, директор з маркетингу ЛІГА:ЗАКОН, представила методологію дослідження "Індексу легкості роботи бухгалтера" та зазначила, що цей показник демонструє, як бухгалтер оцінює вплив податкової системи України (податкове навантаження, зміни податкового законодавства, спори з державними податковими органами) на легкість ведення бізнесу.

Також Ірина Холод привітала бухгалтерів та аудиторів зі святом, подякувала за їхню роботу і зазначила: "Той професіоналізм, який ви вкладаєте в свою щоденну працю, є надзвичайно вагомим, а ми зі свого боку докладемо усіх зусиль, аби зробити вашу професію легшою, більш діджитальною та максимально забезпеченою практичними інструментами та необхідною інформацією".

Дослідження "Індексу легкості роботи бухгалтера" яскраво продемонструвало, що проблемним питанням є не стільки самі зміни податкового законодавства, скільки якість таких змін і процес їхнього впровадження. І, безумовно, все це створює навантаження на бухгалтерську роботу.

Більше того, глобальним питанням економіки країни лишається боротьба за ресурс між бізнесом і державою. Якщо перші прагнуть мати можливість більше розвиватися, заробляти та інвестувати, то державні органи хочуть наповнити бюджет за рахунок платників.

Варто зазначити, що такий захід компанія ЛІГА:ЗАКОН проводить вже четвертий рік поспіль, і цього разу він був у форматі онлайн-конференції на тему "Діджиталізація професії бухгалтера: проблеми сьогодення та перспективи майбутнього".

В числі запрошених гостей були присутні експерти, представники державних органів та профільних асоціацій, а саме:

— Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

— Наталія Калєніченко, заступник голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

— Андрій Ремізов, керівник онлайн-складової проекту "Дія.Бізнес" Міністерства цифрової трансформації України,

— Петро Кричун, президент Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України,

— Наталія Артемчук, координатор Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації.

Процеси діджиталізації професії бухгалтера є не менш важливими, ніж для будь-якої іншої професії, адже бухгалтер — це частина команди, і він потребує інноваційних, діджитальних інструментів для якісного виконання поставлених перед ним завдань. Про електронні сервіси, які запустила Державна податкова служба України, розповіла Наталія Калєніченко, заступник Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

"Податкова служба тримає курс на діджиталізацію, і я вдячна тим 3 млн платників податків, які користуються нашими сервісами. На сьогодні електронні сервіси стали більш корисними та необхідними, а найбільш популярним є електронний кабінет платника податків. Приємно, що ми досягли того рівня, коли не податкова контролює платника, а навпаки. В 2020 році було запущено чат-бот InfoTAX, який сповіщає про будь-які податкові зміни. Ми спрямовуємо свої сили на те, щоб сплачувати податки було легко",— зазначила пані Наталія.

В рамках дискусії було обговорено безліч проблемних питань, які є надзвичайно актуальними для бухгалтерів та знаходяться на "повістці дня". Одним з них є спрощення статистичної звітності. З цього приводу заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра зазначив:

"Статистична звітність існує у всьому світі, і вона є необхідною для прийняття якісних управлінських рішень. Є багато можливостей замінити звітність, яка збирається у вигляді звітів з підприємств, на використання адміністративних даних. Тобто ці дані або вже є у держави, або їх можна отримати іншим шляхом і не навантажувати бухгалтерів на підприємствах. В минулому році ми скасували 9 звітів, багато з них, які раніше були по 5 сторінок, зменшилися до 2, деякі щомісячні звіти стали квартальними, і це все охопило 180 тисяч підприємств. У цьому році ми продовжуємо таку тенденцію і активно над цим працюємо".

Варто зазначити, що компанія ЛІГА:ЗАКОН всіляко допомагає бухгалтерам у їхній нелегкій діяльності: створює ефективні ІТ-рішення, розвиває експертизу та аналітику законодавства у таких професійних виданнях, як "Інтерактивна бухгалтерія" та "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН", а також використовує новинний портал "БУХГАЛТЕР.UA", де можна отримати компетентні відповіді на всі професійні питання.

Більше того, ЛІГА:ЗАКОН акцентує увагу суспільства на темі тотальної діджиталізації у професії бухгалтера, зумовленої і карантинними вимогами, і тенденціями сьогодення. Свою думку щодо цього питання висловив Андрій Ремізов, керівник онлайн-складової проекту "Дія.Бізнес" Міністерства цифрової трансформації України.

"Діджиталізація все більше і більше пронизує як державний, так і приватний сектор. І буквально вчора в скарбничку цифровізації додалося ще одне досягнення: Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5495 про запровадження так званого режиму paperless, який спростить життя в тому числі і бухгалтерам. Прийняття цього законопроекту сприятиме просуванню в подальшому всіх електронних сервісів. Також вчора ухвалено іще один законопроект про Дія.City, який регулює інноваційний режим для ІТ-сфери. Все це також сприятиме діджиталізації бухгалтерської професії", — наголосив пан Андрій.

Серед запрошених спікерів була присутня Наталія Артемчук, координатор Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації, яка прокоментувала, чи підтримують процес діджиталізації профільні асоціації та яким чином це відбувається.

"Ми спілкуємося з бізнесом, податковими органами, Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації, і нам діджиталізація потрібна як повітря. Всі зустрічі, які зараз відбуваються, проходять у віртуальному просторі. Ми намагаємося діджиталізувати та перевести в цифрових формат максимальну кількість усіх процесів не тільки в бухгалтерському обліку, а й в інших сферах діяльності бізнесу. Більше того, коли ми обмежуємо персональне спілкування клієнта з посадовцем, це ще і допомагає подолати корупційну складову", — зазначила пані Наталія.

З вітальним словом до всієї бухгалтерської спільноти звернувся Петро Кричун, президент Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

"Я вважаю, що люди, які мають бухгалтерський бекграунд, будуть успішними, незалежно від того, чим вони в подальшому будуть займатися", — підкреслив пан Петро.

Іще однією урочистою подією в рамках заходу стало нагородження переможців національної премії "Вибір бухгалтера".

Ними стали:

1)Найзручніший клієнт-банк для бухгалтера: Приватбанк

2) Найкраща хмарна облікова система: 1С:Підприємство

3) Найсучасніший та найпрогресивніший держорган: Державна податкова служба

4) Найкращий лектор навчальних програм: Мойсеєнко Тетяна

5) Найкраще бухгалтерське медіа: Бухгалтер 911

6) Найактивніша бухгалтерська онлайн-спільнота: БухБухУра

7) Найкращий сервіс електронного документообігу: Вчасно

8) Найкраща компанія з надання бухгалтерських послуг: KPMG

9) Найкраща юридична компанія з податкового права та консультацій з розблокування податкових накладних: Юридична компанія WINNER

10) Найзручніший сервіс отримання ЕЦП/КЕП: АЦСК Приватбанк

11) Найзручніший сервіс для комунікації зі співробітниками: Viber.

Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Під час трансляції було розіграно цінні призи від ЛІГА:ЗАКОН, а саме: рішення LIGA360:БУХГАЛТЕР ПРЕМІУМ, парасольки з логотипом та фірмові колонки. Окрім того, до Дня бухгалтера і аудитора, компанія підготувала спеціальні пропозиції та знижку у розмірі 30% на придбання професійних рішень LIGA360:БУХГАЛТЕР.

ЛІГА:ЗАКОН підтримує діджитальний вектор держави, зокрема й у сфері бухгалтерської діяльності, адже діджиталізація — це не просто черговий новомодний тренд.

Це необхідність сучасних реалій, і продукти компанії ЛІГА:ЗАКОН роблять цей процес простим та зрозумілим, заощаджуючи час і кошти українського бізнесу.

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