Свободный газовый рынок: поставщик электроэнергии YASNO начинает продавать газ

Поставщик электроэнергии компания YASNO заявила, что будет поставлять природный газ.

Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению.

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"YASNO создает комплексную систему энергетических решений. Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки состоятся предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по поставке электроэнергии. К каждому клиенту мы применяем индивидуальный подход", — сказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

"Приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов. Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов", — сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

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Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Уже 1-го июля в Украине заработал рынок газа для населения. Это значит, что каждый житель страны может сам решать, у кого ему покупать голубое топливо. Изменится и ценообразование.

Рынок газа для юридических лиц в Украине работает уже давно, с 2015 года. На нем уже работает около 700 поставщиков. Крупные клиенты, которые закупают большие объемы, уже вовсю пользуются опцией выбора поставщика, который предлагает выгодные цены и удобный сервис.

Ранее Delo.ua рассказывало, что согласно расчетам, 5-10% населения Украины готовы сменить нынешнего поставщика газа на нового уже в этом отопительном сезоне

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Справка.

YASNO — поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.