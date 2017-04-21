Когда ждать откат цен на сыр и молокопродукты

В феврале-марте 2017 года в Украине стремительно подорожали сыр и другая молочная продукция. По результатам четвертого квартала 2016 г. и первого квартала 2017 г. цены на отечественные сыры традиционных массовых сортов ("голландский", "российский") выросли в общей сложности на 40%, информирует Минагропрод. Стоимость отечественного сыра достигла в опте 120-140 грн/кг, в рознице — 150-170 грн/кг.

Это уже привело к увеличению складских запасов производителей, которые вынуждены проводить акционные распродажи, рассказал Delo.UA эксперт агентства "Инфагро" Максим Фастеев. Одновременно активизировались импортеры, способные предложить качественную зарубежную продукцию дешевле.

Сырьевой фактор

Аналитики выделяют несколько ключевых причин сложившейся ситуации. Прежде всего, это рост себестоимости выпуска "молочки" на фоне рекордной цены молока-сырья в прошедший зимний период. По словам Фастеева, молоко начало дорожать осенью и к февралю при закупке у хозяйств достигло уровня 10 грн/кг при производственных затратах в 8,5-9 грн/кг.

В свою очередь, такая себестоимость связана с постепенным подорожанием энергоносителей, кормов и других ресурсов производства. Отметим и спад надоев в 2016 году на 2,1%, до 10,39 млн тонн.

Общее сокращение предложения привело к ценовому росту, который переработчики закладывают и в свою отпускную стоимость.

Директор по маркетингу и коммуникациям агрохолдинга "Астарта-Киев" Николай Ковальский уточняет, что в последние 11 лет украинское производство молока снизилось примерно на 20%, а поголовье крупного рогатого скота (КРС) — на целых 45%. "Животноводческая отрасль погибает", — сетует специалист. В 2017 г. ожидается сужение надоев еще на 5%.

Но в январе 2017-го началась ценовая коррекция, продолжается она и сейчас. Наблюдается традиционное весеннее уменьшение стоимости, связанное с ростом надоев (отелы и сезонное увеличение надоев начинаются с декабря-января), сообщает Фастеев.

По его прогнозам, к июню закупочные цены опустятся на 20-25% относительно января. Но сырье все равно будет на 40-50% дороже, чем год назал. "Это неплохой результат для производителей, — полагает эксперт. — Удешевление сырого молока в данный момент необходимо для того, чтобы бизнес переработчиков мог приносить прибыль (с учетом тенденции роста их издержек), иначе они будут терять и внутренний рынок, и внешний", — продолжает эксперт.

Для достижения согласованных цен предлагаются, в частности, долгосрочные договора переработчиков молока с поставщиками.

Кроме того, молочным хозяйствам надо активно работать над оптимизацией себестоимости, добавляет глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. По его оценке, сейчас в цену включается много расходов, не имеющих отношения к производству молока.

"Хозяйствам нужно понимать, что рентабельность в 100%, к которой они привыкли в 2012-13 гг., ушла в прошлое, — констатирует Чагаровский. — Прекрасно, если удается достичь рентабельности в 25-30%. Поэтому многие уже не захотят заниматься молоком, ведь это долгосрочный бизнес, требующий терпения".

Внешнее влияние

Подорожанию готовых молокопродуктов способствовал и рост цен на мировых рынках. Переработчики использовали ее для получения дополнительного дохода и компенсации потерь от закрытия рынка России, куда ранее направлялось до 85% от всего экспорта. Например, если в 2012-м экспортные поставки сыра из Украины составили рекордные 66,6 тыс. тонн, то в минувшем году — всего 8,1 тыс. тонн.

Этой зимой повышенный спрос зарубежных потребителей позволил отечественным предприятиям поднять экспортные котировки, что сказалось и на внутреннем рынке.

Основными внешними потребителями украинской молочки в первом квартале, по оперативным данным Минагропрода, стали Молдова, Грузия, Саудовская Аравия.

Больше всего сыра отправилось на полки казахских магазинов. По итогам первого квартала экспорт сыра вырос на 6,2%, до 1500 тонн. Перспективным считается рынок Египта, других крупных государств Ближнего Востока и Африки.

Больше все на экспорт отправили такие ведущие отечественные производители как "Дубномолоко", "Лакталис-Украина", "Клуб сыра", "Милкиленд-Украина" и "Бель Шостка Украина".

Дотации запаздывают

Еще один важный фактор, который сыграл на повышение цен на молочку — отмена с 2017 г. льгот по уплате НДС агрокомпаниями и замена их госбюджетными дотациями. Внедрение новой системы значительно задержалось, сейчас происходят лишь первые выплаты. Аграрии сетуют, что система не отработана и фискальные органы сами не всегда знают что и кому возмещать.

Напомним, эти спецрежим действовал с 1998 г. и позволял аграриям не уплачивать НДС, сохраняя его на спецсчете. Отмены льготы добивался МВФ, и в конце 2015-го Верховная Рада приняла закон №909-19 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым сохранила спецрежим на 2016 г., но обязала хозяйства все-таки платить часть НДС в бюджет. Для разных подотраслей АПК эта часть оказалась разной, в т.ч. производители КРС и молока платили 20%, остальное оставалось на их спецсчетах.

На 2017 на госдотации аграриям предусмотрено в общей сложности 4 млрд грн., из которых 53% должны получить птицеводы, но часть положена и "молочникам", включая изготовителей молокопродуктов.

Представители агросектора обращают внимание, что в Евросоюзе господдержка АПК составляет сотни миллионов евро. В рамках Common Agricultural Policy (Единой с/х политики ЕС) европейские аграрии в 2016 г. получили около 700 млн евро различной поддержки, информируют в МинАПК. Для Евросоюза это почти 5% годового ВВП (превышающего $16 млрд.), что намного больше, чем 1%, сегодня выделяемый на агродотации в Украине. Однако в ЕС нет такого глубокого экономического кризиса и войны, поэтому отечественный 1% можно назвать не таким уж плохим показателем.

Эффекты и прогноз

Рост цен на молокопродукты однозначно скажется на структуре рынка, уверены операторы, ведь далеко не все компании смогут работать в столь сложных условиях.

В 2016 г. украинский выпуск сыров упал на 25%, до 120 тыс. тонн. Тренд сохраняется и в этом году.

Чтобы оставаться на плаву сыровары стараются расширять ассортимент, что особенно важно при работе за границей. Рынки стран СНГ, которые по-прежнему являются основными для сыра из Украины, насыщены продукцией как из РФ и Беларуси, так и из Европы. Отечественные поставщики нередко делают ставку на продукт по собственным рецептам, позиционируемый как "натуральный" и "органический", рассказывает замминистра агрополитики по евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Однако, подорожание украинских молокопродуктов уже позволило импортерам укрепить рыночные позиции. Импорт сыра в первом квартале вырос на 33,6%, до 2030 тонн.

По информации Минагропрода, лидируют в импортной структуре Польша (свыше 30% в тоннаже), Германия (24%) и Франция (14%) — компании из этих стран способны предложить хороший ассортимент и качество по привлекательной стоимости. Присутствует на рынке и польская контрабанда, особенно востребованная в западных областях, говорит Фастеев. Польша активно развивает свое производство и переработку молока, в том числе с прицелом и на украинский рынок. В 2016 г. импорт сыра в Украину вырос на 31%, до 7060 тонн.

Дополнительным плюсом для поставщиков из Евросоюза является плановое сокращение ввозных пошлин на основные молочные товары согласно условиям договора о свободной торговле — с начала 2017 года пошлины на сыры снизились до 6,7%, на сыворотку, цельномолочную продукцию и сливочное масло — до 7,5%.

Трофимцева также признает, что Украина превращается в нетто-импортера сыров, а к 2020-му может стать и нетто-импортером сырого молока.

В последнюю неделю перед Пасхой ряд популярных продуктов (включая молочные) начал дешеветь в опте, что вызвано профицитом предложения и ослаблением экспортного спроса.

Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы молочная продукция может подешеветь на 2-5% при стабильности курса гривны и ожидаемом уменьшении закупочных цен на молочное сырье.